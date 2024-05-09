Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler, NBA kariyerini Heat'te bitirmek istediğini ve ardından Brezilya Basketbol Ligi'nde oynamayı düşündüğünü söyledi.



Kariyerinde altı kez All-Star seçilmiş olan Butler, kariyerini Heat'te bitirmek istediğini ancak lig günleri sona erdiğinde Brezilya'nın Novo Basquete Brasil isimli basketbol liginin Flamengo takımında oynamaya hazır olacağını açıkladı.



Butler, son NBA durağının Miami'de olmasını isteyip istemediği sorulduğunda, GQ'dan Rohan Nadkarni'ye şu ifadeleri kullandı:



"Yani evet. NBA'de mi? Elbette. Ama ondan sonra ciddi anlamda Flamengo için oynamak istiyorum. Herkese yarı Brezilyalı olduğumu söylerim zaten.



Burada kendimi evimde hissediyorum. Ben bu şehri ve insanlarını gerçekten önemsiyorum. Miami beni kucakladı ve onları LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh döneminden beri ulaşamadıkları bir noktaya taşımamı istedi. Ben de bunu yapmak istiyorum. Yani dizim düzeldiği anda herkesin ensesinde olacağım ve bunu da biliyorlar."



Nadkarni, ünlü futbolcu Neymar'a yakın olan ve Brezilya'da yoğun zaman geçiren Butler'ın bu duygularını geçtiğimiz Ağustos ayında da kendisine ilettiğini sözlerine ekledi.



Mevcut sözleşmesinin bitmesine 1 yılı daha kalan 34 yaşındaki Butler, sonrasında 2025-26 sezonundaki 52,4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanabilecek veya serbest oyuncu olabilecek.



Heat takımı başkanı Pat Riley, Associated Press'ten Tim Reynolds'a takımın Butler'ın kontratını uzatma konusunda "ciddi olarak görüşmediğini" söylemiş, ancak takımın kontrat durumu göz önüne alındığında Butler'ı takas etmeyi düşünüp düşünemeyeceği sorulduğunda ise "hayır" yanıtını vermişti.





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