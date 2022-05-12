Busenaz Sürmeneli, İstanbul'da tur atladı

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, tur atladı.



Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde 66 kilo son 32 tur maçında ringe çıkan son dünya ve Olimpiyat şampiyonu Busenaz, İtalya'dan Angela Carini ile karşılaştı.



Busenaz, ilk raundun bitimine 2 saniye kala İtalyan boksör Carini'nin ayak bileğini burkması sonucunda hakem kararıyla müsabakayı kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.



Milli boksör, son 16 turunda 15 Mayıs Pazar günü ABD'den Arika Melek Skoog ile mücadele edecek.





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