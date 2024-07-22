Busenaz Sürmeneli: 'Bayrağı taşımak çok farklı bir duygu'

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, bir diğer Olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz ile Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışında yapılacak geçit töreninde Ay yıldızlı bayrağımızı taşıyacak.Busenaz Sürmeneli, Paris öncesinde kulübü Fenerbahçe'nin hesabına açıklamalarda bulundu.2024 Paris Olimpiyat Oyunları'n sayılı günler kala heyecanını paylaşan altın eldiven Busenaz Sürmeneli,dedi.Bu ülkeye bağlı, Ay yıldızlı bayrağa Aşık bir sporcu olarak Olimpiyatlarda Türk bayrağının milli okçu Mete Gazoz ile birlikte resmi törende ellerinde dalgalanacak olmasından gururla bahseden Sürmeneli,diye konuştu.Türkiye'nin katıldığı ilk olimpiyatlardan bugüne oyunların açılış seremonisinde Ay yıldızlı bayrağın ilk kez bir boksör tarafından taşınacak olmasını ise şu şekilde değerlendirdi:Busenaz Sürmeneli, kulübü Fenerbahçe'den 27 sporcunun Paris'e katılacak olmasıyla ilgilidiyerek sözlerini noktaladı.