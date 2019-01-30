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Bursasporlu Chedjou çizim yeteneğini sergiledi

Bursaspor'un sezon başında Medipol Başakşehir'den kiraladığı Aurelien Chedjou, çizim yeteneğini konuşturdu.

Kaynak: DHA
Bursasporlu Chedjou çizim yeteneğini sergiledi
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30 Ocak 2019 14:45
Bursaspor'un deneyimli stoperi Chedjou, saha dışında da çizim yeteneğini sergiledi. Chedjou, 'Timsah' çizimiyle tam not aldı.

Bursaspor'un sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Aurelien Chedjou, futbolculuğunun dışında çizimde de yeteneğini konuşturdu.

Sosyal medya üzerinden Passolig'in yaptığı yarışma için çizim yapan Chedjou, Bursaspor'un da simgesi haline gelen 'Timsah'ı kağıda döktü. Başarılı bir şekilde 'Timsah' çizimi yapan Chedjou'ya sosyal medya üzerinden de taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Chedjou, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşıma ise, "Çizimime kaç puan?" notuyla duyurdu.



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