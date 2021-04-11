Bursaspor, Ümraniye deplasmanından eli boş döndü

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Bursaspor'la karşı karşıya geldi.



Ümraniye Şehit Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Ümraniyespor 2-1 galip ayrıldı.



Ümraniyespor'un gollerini 37. dakikada Kevin Mayi ve 66. dakikada Ercan Coşkun attı. Bursaspor'un tek golü ise 41. dakikada Berat Altındiş'ten geldi.



3 puanın sahibi olan Ümraniyespor, ligde iki maç aradan sonra galibiyete ulaştı.



Bu maçın ardından Ümraniyespor, puanını 41'e yükseltti ve 8. sıraya yerleşti. Bursaspor ise 40 puanla 10. sırada yer aldı.



Gelecek hafta Ümraniyespor deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak. Bursaspor ise Bandırmaspor'u konuk edecek.







