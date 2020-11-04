Bursaspor, penaltılarla rakibini eledi

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursaspor, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Karşıyaka'ya penaltı atışlarında 7-6 üstünlük kurarak adını 4. tura yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; bursaspor.org.tr
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Bursaspor, penaltılarla rakibini eledi
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04 Kasım 2020 23:44
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursaspor, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Karşıyaka'ya penaltı atışlarında 7-6 üstünlük kurarak adını 4. tura yazdırdı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Yılmaz, Necmi Demir, Mehmet Kirişçioğlu

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Ozan Koç, Çağatay Yılmaz, İsmail Can Çavuşluk (Dk. 72 Furkan Ünver), Abdullah Tazgel (Dk. 72 Recep Aydın), Batuhan Kör (Dk. 63 Berat Altındiş), Kerem Şen (Dk. 63 Ömer Turan Görgüç), Eren Güler (Dk. 96 Emirhan Aydoğan), Tuğbey Akgün (Dk. 77 Onur Atasayar), Ertuğrul Kurtuluş

Karşıyaka: Mehmet Aksoy, Harun Atalay, Battal Demirbilek, Özkan Duman, Namık Çelik, Caner Cengiz (Dk. 106 Görkem Kınay), Mustafa Çalışkan (Dk. 57 Mert Yılmaz), Burak Karapınar, Onur Kıntaş (Dk. 67 Batuhan Kara), Anıl Çıracı, İlyas Kahraman

Goller: Dk. 48 İsmail Can Çavuşluk (Bursaspor), Dk. 81 Harun Atalay (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Dk. 13 Ertuğrul Kurtuluş, Dk. 45 Tuğbey Akgün, Dk. 104 Berat Altındiş, Dk. 105 Cüneyt Köz (Bursaspor), Dk. 81 Harun Atalay, Dk. 85 Caner Cengiz (Karşıyaka)



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