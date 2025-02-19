Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı ertelendi

Bursaspor'un bu hafta sonu oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı ertelendi
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19 Şubat 2025 20:57
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu hafta sonu oynanması planlanan Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Nisan Çarşamba gününe ertelendiği açıklandı.

Bursaspor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın, 23 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Nisan Çarşamba gününe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2'nci Lig ve 3'üncü Lig takımlarının bu haftaki maçların da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacağını duyurdu. 

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