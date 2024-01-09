Bursaspor İnfo Yatırım'da ayrılık

Bursaspor İnfo Yatırım, Enes Berkay Taşkıran ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bursaspor İnfo Yatırım'da ayrılık
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09 Ocak 2024 19:48
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor İnfo Yatırım'da Enes Berkay Taşkıran ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 sezondur Bursaspor İnfo Yatırım forması giyen oyuncumuz Enes Berkay Taşkıran ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Enes'e kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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