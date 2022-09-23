Bursaspor, finale yükseldi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ev sahibi olduğu Frutti Extra Cup Turnuvası'nın yarı finalinde Büyükçekmece Basketbol'u 83-73 mağlup etti.



Büyükçekmece Basketbol ile Frutti Extra Bursaspor, Barış Spor Salonu'nda karşılaştı.



Karşılaşmanın ilk çeyreğinde özellikle dış şutlarla etkili olan Frutti Extra Bursaspor, periyodu 29-23 üstün kapattı. İkinci çeyrekte baskılı oyunu devam ettiren Bursa ekibi, soyunma odasına 54-43 önde gitti.



İki takımın da skor üretmekte sıkıntı yaşadığı çeyrekte farkı korumayı başaran Frutti Extra Bursaspor, final çeyreğine 63-56 skor avantajıyla girdi.



Son çeyrekte iyi oyunu sürdüren yeşil-beyazlılar, parkeden 83-73 galip ayrıldı.



Turnuvanın finalinde cumartesi saat 20.00'da Frutti Extra Bursaspor ile Galatasaray Nef karşı karşıya gelecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ