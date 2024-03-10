Bursaspor'dan TFF'ye sert tepki: "Gereğini yapın!"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, hakem kararlarına tepki gösterdi.

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Bursaspor'dan TFF'ye sert tepki: 'Gereğini yapın!'
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10 Mart 2024 17:00
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, Serik Belediye ile oynanan maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Bursaspor kulübünden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ulu çınarı olan kulübümüzün emeklerimizi hiçe sayan hakemler hakkında derhal gerekli kararı almanız şarttır. Hiçbir kurum, hiçbir şahıs bir şehrin kaderiyle bu kadar oynayamaz!" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE BURSASPOR'UN PAYLAŞIMI:

"Dakika 47: Ceza sahası çizgisinin dışında olmasına rağmen aleyhimize çalınan penaltı kararı.

Dakika 75: Rakip oyuncu tarafından aynı pozisyonda iki tane kusurlu hareket yapılan pozisyonda penaltı kararı çıkmamasını şiddetle kınıyoruz! Futbolcumuz Ömer Turan Görgüç'ün ayağının kırılması mı gerekiyor?

Sizleri göreve çağırıyoruz! Türk futbolunun ulu çınarı olan kulübümüzün emeklerimizi hiçe sayan hakemler hakkında derhal gerekli kararı almanız şarttır. Hiçbir kurum, hiçbir şahıs bir şehrin kaderiyle bu kadar oynayamaz!"

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