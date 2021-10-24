Bursaspor çıkışa geçti! 2'de 2...

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor, deplasmanda Balıkesirspor'la karşı karşıya geldi.



Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele, Bursaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 29. dakikada Namik Alaskarov ve 81. dakikada Batuhan Kör'den geldi.



Balıkesirspor'da Cumali Bişi 90+4'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu galibiyetle birlikte çıkışa geçen Bursaspor, bu sezon ilk kez üst üste 2 maçı kazandı. Son 3 maçını kaybeden Balıkesirspor ise bu karşılaşmayla kötü seriyi 4'e çıkardı.



Öte yandan Bursaspor, puanını 11'e yükselterek 10. sıraya yerleşti. Balıkesirspor ise 6 puanla ligin son sırasında yer aldı.



Stat: Balıkesir Atatürk



Hakemler: Burak Pakkan, Ferdi Karadoruk, Mert Bulut



Balıkesirspor: Atilla Özmen, Batuhan İşçiler, Sedat Dursun, Nwanko, Bezjak, Muhammed Ali Doğan (Dk. 62 Anıl Taşdemir), Oğuz Han Aynaoğlu, Cedric (Dk. 81 Hüseyin Karabey), İbrahim Halil Çolak (Dk. 62 Erdem Gökçe), Cumali Bişi, Abdulkadir Özgen (Dk. 81 Kethevoama)



Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Namık Alaskarov (Dk. 88 Eren Güler), Matavz (Dk. 63 Batuhan Kör), Kerem Şen (Dk. 81 Aykut Aygün), Mert Yılmaz, Capan, Zalazar, Burak Altıparmak (Dk. 88 Hasan Ayaroğlu), Bruno, İsmail Yüksek (Dk. 81 Emirhan Aydoğan)



Goller: Dk. 29 Namık Alaskarov, Dk. 80 Batuhan Kör (Bursaspor)



Kırmızı kart: Dk. 90+4 Cumali Bişi (Balıkesirspor)



Sarı kartlar: Dk. 67 Oğuz Han Aynaoğlu (Balıkesirspor), Dk. 82 İsmail Yüksek, Dk. 89 Eren Güler (Bursaspor)





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