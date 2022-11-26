Bursa, Tokat Belediye Plevne'ye set vermedi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Deniz Demir, Hüseyin Kamber
Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Hasan Balcıoğlu, Sadık Efe Özbey, Muhammed Furkan Açıkgöz, Egecan Avcıl, Onur Kaya)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murilo, Dimitrii, Erenhan Can, Fatih Cihan, Metin Toy, Halit Kurtuluş (Caner Ergül, Burak Çevik, Halil Dolaşık, Berk Dilmenler)
Setler: 20-25, 18-25, 20-25
Süre: 75 dakika (24, 26, 25 )
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Deniz Demir, Hüseyin Kamber
Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Hasan Balcıoğlu, Sadık Efe Özbey, Muhammed Furkan Açıkgöz, Egecan Avcıl, Onur Kaya)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murilo, Dimitrii, Erenhan Can, Fatih Cihan, Metin Toy, Halit Kurtuluş (Caner Ergül, Burak Çevik, Halil Dolaşık, Berk Dilmenler)
Setler: 20-25, 18-25, 20-25
Süre: 75 dakika (24, 26, 25 )
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ