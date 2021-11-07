Bursa'nın serisine Kocaeli son verdi!

Spor Toto 1. Lig'de Kocaelispor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Kocaelispor mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bursa'nın serisine Kocaeli son verdi!
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07 Kasım 2021 21:00
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor 2-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ndlovu ve 51. dakikada Benhur Keser kaydetti. Bursaspor'un tek golü ise 61. dakikada penaltıdan Alasgarov'dan geldi.

Öte yandan Bursaspor'da Zalazar, 30. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bursaspor'da 90. dakikda Tim Matavz da kırmızı kart gördü.

Kocaliespor bu sonucun ardından puanını 20'ye yükseltti. 3 maç aradan sonra puan kaybeden Bursaspor ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor Bandırmaspor deplasmanına konuk olacak. Bursaspor ise kendi sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.


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