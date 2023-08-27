Bursaspor, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ilk hafta maçında Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Bursaspor'un maçlarını oynadığı Sütaş Timsah Park'ın zemininde devam eden iyileştirme çalışmaları nedeniyle Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü Çağatay Yılmaz atarken, deplasman ekibinin golü ise Baran Sarka'dan geldi.



36'ncı dakikada defansın hatasını iyi değerlendiren Çağatay Yılmaz, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yılmaz, yaptığı plase ile topu ağlara gönderdi: 1-0.



40'ıncı dakikada da Berat Altındiş'le gole yaklaşan yeşil-beyazlı takım bu kez kaleci Sertaç Güzel'i geçemedi.



Bursaspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



58'inci dakikada ceza sahasında Kerem Kök'ün uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Baran Sarka, tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve skora eşitlik getirdi: 1-1.



Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.