Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan üst üste 2. galibiyet!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7'inci haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u konuk etti.
Cengiz Göllü'de oynanan mücadeleyi Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyespor, üst üste 2. galibiyetini elde etti. Cizre Belediyespor ise henüz galibiyetle tanışamadı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Caner Çildir, Erkan Cihan Türker
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar, Corre, Osmany, Emir Kaan Öztürk, Dirlic (Vidal, Ümit Demir, Enes Ali Ay, Yunus Emre Şahin, Burhan Zorluer)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Hakan Polat, Aslan Ekşi, Hernandez, İbrahim Emet, Rezaei, Taha Erden (Alperay Demirciler, Hüseyin Batuhan Duman, Saeid, Mehmet Rıfat Kantarcıoglu, Emre Cevik)
Setler: 25-17, 25-23, 25-18
Süre: 80 dakika
Cengiz Göllü'de oynanan mücadeleyi Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyespor, üst üste 2. galibiyetini elde etti. Cizre Belediyespor ise henüz galibiyetle tanışamadı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Caner Çildir, Erkan Cihan Türker
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar, Corre, Osmany, Emir Kaan Öztürk, Dirlic (Vidal, Ümit Demir, Enes Ali Ay, Yunus Emre Şahin, Burhan Zorluer)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Hakan Polat, Aslan Ekşi, Hernandez, İbrahim Emet, Rezaei, Taha Erden (Alperay Demirciler, Hüseyin Batuhan Duman, Saeid, Mehmet Rıfat Kantarcıoglu, Emre Cevik)
Setler: 25-17, 25-23, 25-18
Süre: 80 dakika