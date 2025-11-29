Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan üst üste 2. galibiyet!

29 Kasım
Rizespor-Kayserispor
0-1
29 Kasım
Nacional-Benfica
1-061'
29 Kasım
Holstein Kiel-Hertha Berlin
0-1
29 Kasım
Magdeburg-Nürnberg
22:30
29 Kasım
FCV Dender EH-Westerlo
2-2
29 Kasım
Zulte Waregem-Cercle Brugge
1-1
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
22:45
29 Kasım
Austria Wien-WSG Tirol
0-0
29 Kasım
Grazer AK-BW Linz
3-1
29 Kasım
Ried-Wolfsberger AC
1-0
29 Kasım
FC Zürich-Grasshopper
1-0
29 Kasım
Lugano-Sion
1-1
29 Kasım
FC Luzern-Winterthur
22:30
29 Kasım
Casa Pia AC-Alverca
0-2
29 Kasım
Moreirense-Famalicao
2-2
29 Kasım
Gil Vicente-Tondela
23:30
29 Kasım
E.Braunschweig-Kaiserslautern
2-0
29 Kasım
Akron Togliatti-Nizhny Novgorod
1-2
29 Kasım
CSKA Moskova-FC Orenburg
2-0
29 Kasım
CSKA Moskova-Torpedo Moscow
0-0IPT
29 Kasım
Baltika-S. Moskova
1-0
29 Kasım
Leicester City-Sheffield United
2-3
29 Kasım
Portsmouth-Bristol City
0-1
29 Kasım
Stoke City-Hull City
1-2
29 Kasım
Coventry City-Charlton Athletic
3-1
29 Kasım
Middlesbrough-Derby County
2-1
29 Kasım
Millwall-Southampton
3-2
29 Kasım
Norwich City-QPR
3-1
29 Kasım
Sheffield Wednesday-Preston North End
2-3
29 Kasım
West Bromwich-Swansea City
3-2
29 Kasım
Greuther Fürth-Bochum
0-3
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
23:00
29 Kasım
Gaziantep FK-Eyüpspor
1-2
29 Kasım
Sunderland-Bournemouth
3-2
29 Kasım
Kasımpaşa-Başakşehir
1-3
29 Kasım
Trabzonspor-Konyaspor
3-1
29 Kasım
Erzurumspor-İstanbulspor
4-0
29 Kasım
Keçiörengücü-Iğdır FK
1-2
29 Kasım
Vanspor FK-Serik Belediyespor
0-1
29 Kasım
Sakaryaspor-Ümraniye
1-1
29 Kasım
Bayern Munih-St. Pauli
3-1
29 Kasım
Hoffenheim-Augsburg
3-0
29 Kasım
Union Berlin-FC Heidenheim
1-2
29 Kasım
Werder Bremen-FC Köln
1-1
29 Kasım
Leverkusen-B. Dortmund
1-290'
29 Kasım
Brentford-Burnley
3-1
29 Kasım
M.City-Leeds United
3-2
29 Kasım
Everton-Newcastle
1-490'
29 Kasım
Fortuna Sittard-Heracles
1-178'
29 Kasım
Tottenham-Fulham
23:00
29 Kasım
Mallorca-Osasuna
2-2
29 Kasım
Barcelona-Alaves
3-1
29 Kasım
Levante-Athletic Bilbao
0-290'
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
23:00
29 Kasım
Genoa-Verona
2-1
29 Kasım
Parma -Udinese
0-2
29 Kasım
Juventus-Cagliari
2-1
29 Kasım
AC Milan-Lazio
22:45
29 Kasım
AS Monaco-PSG
1-0
29 Kasım
Paris FC-Auxerre
1-163'
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
23:05
29 Kasım
Excelsior-NAC Breda
1-0
29 Kasım
Wrexham-Blackburn Rovers
1-1

Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan üst üste 2. galibiyet!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7'inci haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

29 Kasım 2025 21:22
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com






Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7'inci haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u konuk etti.

Cengiz Göllü'de oynanan mücadeleyi Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyespor, üst üste 2. galibiyetini elde etti. Cizre Belediyespor ise henüz galibiyetle tanışamadı.


Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Caner Çildir, Erkan Cihan Türker

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar, Corre, Osmany, Emir Kaan Öztürk, Dirlic (Vidal, Ümit Demir, Enes Ali Ay, Yunus Emre Şahin, Burhan Zorluer)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Hakan Polat, Aslan Ekşi, Hernandez, İbrahim Emet, Rezaei, Taha Erden (Alperay Demirciler, Hüseyin Batuhan Duman, Saeid, Mehmet Rıfat Kantarcıoglu, Emre Cevik)

Setler: 25-17, 25-23, 25-18

Süre: 80 dakika

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
