Burnley, ligde kalma umutlarını son haftaya bıraktı

Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa ile Burnley karşı karşıya geldi.
Villa Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve Burnley'in ligde kalma umutları son haftaya kaldı.
Karşılaşmanın 45. dakikasında Barnes'ın golüyle ilk yarıyı önde kapatan Burnley 48'de Buendia'nın golüyle 1-1'lik beraberliğe razı oldu. Maçın 90+1. dakikasında Burnley'den Lowton kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Burnley 35, Aston Villa 45 puana yükseldi. Son haftada Burnley Newcastle'ı konuk ederken Aston Villa ise Manchester City deplasmanında şampiyonu belirleyecek maça çıkacak.
Villa Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve Burnley'in ligde kalma umutları son haftaya kaldı.
Karşılaşmanın 45. dakikasında Barnes'ın golüyle ilk yarıyı önde kapatan Burnley 48'de Buendia'nın golüyle 1-1'lik beraberliğe razı oldu. Maçın 90+1. dakikasında Burnley'den Lowton kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Burnley 35, Aston Villa 45 puana yükseldi. Son haftada Burnley Newcastle'ı konuk ederken Aston Villa ise Manchester City deplasmanında şampiyonu belirleyecek maça çıkacak.
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