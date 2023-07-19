Burnley'den Türk asıllı transfer; Zeki Amdouni

Türk asıllı futbolcu Zeki Amdouni, Basel'den ayrılarak Premier Lig ekibi Burnley'nin yolunu tuttu. İngiliz ekibi, 22 yaşındaki golcü için 18 milyon euro bonservis ödeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Burnley'den Türk asıllı transfer; Zeki Amdouni
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19 Temmuz 2023 16:48
Son güncelleme 19 Temmuz 2023 16:50
Bir dönem Trabzonspor ile adı anılan Zeki Amdouni, Burnley'e transfer oldu. Premier Lig ekibinin bonservisine 18 milyon euro ödediği Türk asıllı santrfor, geçen sezonu 22 gol ile kapattı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Burnley'den yapılan açıklamada, Zeki Amdouni ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Kompany, Amdouni için, "Uzun bir süredir radarımızda. Zeki tam bir gol tehdidi. Son pası oynayabilme şekli çok fazla asist yaratıyor ve sahaya verdiği emek sayesinde kendisi de çok gol atıyor." dedi.

"BENİ GERÇEKTEN İSTEDİLER"

Amdouni ise imza sonrası yaptığı açıklamada, "Son iki ay benim için çok önemliydi. Koçla konuştum ve beni gerçekten istiyordu. Ayrıca onunla gerçekten çalışmak istiyordum, benim için en önemlisi bu." ifadelerini kullandı.

Amdouni alt yaş kategorilerinde Türkiye için oynamıştı. Ancak 22 yaşındaki futbolcu, A Takım düzeyinde tercihini İsviçre'den yana kullandı.

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