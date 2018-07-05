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Burak Yılmaz yeniden doğuyor!

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz, uzun bir aradan sonra kramponlarına yine kavuştu ve idmanlara başladı.

Kaynak: Fanatik
Burak Yılmaz yeniden doğuyor!
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05 Temmuz 2018 10:48
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Lyubyana şehrindeki Kranj kasabasında sürdüren Trabzonspor'da Burak Yılmaz sevinci yaşanıyor.

Ameliyatının ardından golcü oyuncu ilk kez kızlarının adını taşıyan kramponları giyerek kısa bir süre topla çalışmalara başladı. Sağlık ekibinin kontrolünde çalışan golcü oyuncu, bir süre topla oynadı.

Burak Yılmaz'ın sağlık durumunun oldukça iyi olduğu ve birkaç gün içerisinde tam olarak takımla çalışabilecek seviyeye geleceği belirtildi.

Yıldız oyuncunun eskisinde daha iştahlı göründüğü ifade edilirken teknik direktör Ünal Karaman'la da sık sık takım hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi

IBANEZ GERİ DÖNDÜ

2016-2017 sezonunda Trabzonspor'a Kızılyıldız'dan transfer edilen Luis Ibanez geçtiğimiz sezonu Karabükspor'da kiralık olarak geçirmişti.

Karabük'te Ünal Karaman ile birlikte çalışan Arjantinli oyuncu takımda kalıcı olmak için forma savaşı veren isimlerin başında geliyor.

Ibanez, yeni stadyuma çıkacağı günü iple çekiyor.

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