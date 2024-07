Burak Yılmaz'dan transfer için açıklama

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu hazırlıklarına başlayan Kayserispor'da Teknik Direktör Burak Yılmaz, olumsuzluklara rağmen takımına güvendiğini söyledi.Yılmaz, kulüp tesislerinde yapılan antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayserispor'un transfer yasağının devam ettiğini ve sürecin netlik kazanmadığını belirtti.Yeni sezonun heyecanını tüm ekipte gördüğünü vurgulayan Yılmaz, "Geçen seneden daha heyecanlıyız. Tabii ki de problemler var. Problemli başladık yine. Ama hiç sorun değil. Biz inanıyoruz, güveniyoruz. Kayserispor çok büyük bir camia. Biz bu kulübü beklenen yere getirmek için bugün itibarıyla çalışmalarımıza start verdik. Allah utandırmasın." diye konuştu.Yılmaz, mevcut kadroda sözleşmesi yenilenmeyen oyuncular olduğunu, transfer tahtasının açılmaması durumunda bu oyuncularla mutlaka anlaşılması gerektiğini anımsattı.Takımına güvendiğini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:"Mehdi ile tabii anlaşmak istiyoruz. Ama 'Kayserispor'un transfer yasağı var' diye de kulübü ezdirmek istemiyoruz. Kayserispor herkesten büyük. Kayserispor kişilerden büyük. O yüzden Mehdi bizim için çok değerli, çok önemli bir oyuncu ama hiçbir şekilde takımımızı hiçbir yerde ezdiremeyiz. İnşallah anlaşırız. Transfer tahtamız şu an için kapalı ama ben umutluyum. Transfer tahtamız kapalı diye bırakıp gitmeyeceğiz, bunu yapacak insanlar değiliz. Eğer bir gün gidersek, başka şeylerden dolayı gideriz. Ya da kulübümüz bizi başka şeylerden dolayı gönderir. Ama transfer tahtamız kapalı diye Kayserispor'u, bu camiaya bırakıp gitmek kesinlikle olmayacak. İyi günde varsak kötü günde de takımımızın yanında olacağız. Ben umutluyum. Transfer tahtası açılmasa da takımıma güveniyorum. Eğer transfer tahtasını açamazsak mutlaka ve mutlaka takımımızı korumalıyız. Kendi oyuncularıma her zaman güvendim."Planlaması tamamlanan üç hazırlık maçı yapacaklarını belirten Yılmaz, yabancı bir takımla da hazırlık maçı için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.Gerçekçi hedeflerle lige hazırlandıklarını aktaran Yılmaz, "Ben burada kimseye hayal satmak istemiyorum. Gerçekçi olmak gerekirse biz kesinlikle Kayserispor'un bu ligde devam etmesini istiyoruz. Kayserispor'un hedefi daha büyük olmalı ama tahtası kapalı olan bir transfer süreci var. Mevcut kadrodan anlaşılmayan 4-5 oyuncu var. O yüzden size hedefle ilgili birşey söyleyemem." ifadelerini kullandı.Oyuncu Ramazan Civelek ise sakatlığın yaşanmadığı ve bir önceki sezondan daha başarılı bir sezon geçirmek istediklerini söyledi.Takımda motivasyonun yerinde olduğunu belirten Civelek, "İnşallah hem bireysel hem de takım olarak hedeflerimize ulaşırız." diye konuştu.Miguel Cardoso da takım için her zaman en iyisini sunmaya çalıştığını ve bu yıl da aynı inançla mücadele edeceğini kaydetti.