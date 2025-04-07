30. hafta sonrası Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın perdesi kapandı.
Haftanın son gününde Göztepe ile Gaziantep FK, Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakalar 1-1 berabere tamamlandı.
Lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan müsabakaların 3'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazanırken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Oynanan müsabakalarda futbolseverler 19 gole şahit oldu.
- Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: 0-2
Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: 1-1
RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: 2-1
Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: 0-1
Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: 0-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 4-1
Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1
Göztepe-Gaziantep FK: 1-1
- Puan durumu
Ligde 30. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.
- 31. hafta
Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şöyle:
11 Nisan Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Nisan Cumartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)
13 Nisan Pazar:
16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Gaziantep)
19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)
14 Nisan Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Haftanın son gününde Göztepe ile Gaziantep FK, Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakalar 1-1 berabere tamamlandı.
Lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan müsabakaların 3'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazanırken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Oynanan müsabakalarda futbolseverler 19 gole şahit oldu.
- Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: 0-2
Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: 1-1
RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: 2-1
Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: 0-1
Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: 0-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 4-1
Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1
Göztepe-Gaziantep FK: 1-1
- Puan durumu
Ligde 30. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|28
|22
|5
|1
|69
|29
|40
|71
|2.FENERBAHÇE
|28
|21
|5
|2
|71
|26
|45
|68
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|29
|15
|6
|8
|45
|34
|11
|51
|4.BEŞİKTAŞ
|28
|13
|9
|6
|42
|28
|14
|48
|5.İKAS EYÜPSPOR
|29
|13
|8
|8
|42
|32
|10
|47
|6.RAMS BAŞAKŞEHİR
|28
|12
|6
|10
|45
|38
|7
|42
|7.GÖZTEPE
|28
|10
|9
|9
|46
|36
|10
|39
|8.GAZİANTEP FK
|28
|11
|6
|11
|37
|37
|0
|39
|9.KASIMPAŞA
|29
|9
|12
|8
|50
|53
|-3
|39
|10.ONVO ANTALYASPOR
|29
|11
|6
|12
|34
|53
|-19
|39
|11.TRABZONSPOR
|28
|9
|9
|10
|45
|36
|9
|36
|12.TÜMOSAN KONYASPOR
|29
|9
|7
|13
|34
|41
|-7
|34
|13.ÇAYKUR RİZESPOR
|28
|10
|4
|14
|35
|47
|-12
|34
|14.SİPAY BODRUM FK
|29
|9
|6
|14
|23
|33
|-10
|33
|15.BELLONA KAYSERİSPOR
|28
|8
|9
|11
|34
|46
|-12
|33
|16.NET GLOBAL SİVASSPOR
|29
|8
|7
|14
|39
|47
|-8
|31
|17.CORENDON ALANYASPOR
|29
|8
|7
|14
|32
|43
|-11
|31
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|28
|4
|7
|17
|29
|52
|-23
|19
|19.ADANA DEMİRSPOR
|28
|2
|4
|22
|26
|67
|-41
|-2
- 31. hafta
Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şöyle:
11 Nisan Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Nisan Cumartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)
13 Nisan Pazar:
16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Gaziantep)
19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)
14 Nisan Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)