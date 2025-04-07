30. hafta sonrası Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın perdesi kapandı. İşte tüm sonuçlar ve ligdeki son puan durumu...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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30. hafta sonrası Süper Lig'de görünüm
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07 Nisan 2025 23:13
Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın son gününde Göztepe ile Gaziantep FK, Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakalar 1-1 berabere tamamlandı.

Lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan müsabakaların 3'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazanırken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Oynanan müsabakalarda futbolseverler 19 gole şahit oldu.

- Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: 0-2

Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: 1-1

RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: 2-1

Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: 0-1

Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: 0-1

Fenerbahçe-Trabzonspor: 4-1

Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1

Göztepe-Gaziantep FK: 1-1

- Puan durumu

Ligde 30. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 28 22 5 1 69 29 40 71
2.FENERBAHÇE 28 21 5 2 71 26 45 68
3.REEDER SAMSUNSPOR 29 15 6 8 45 34 11 51
4.BEŞİKTAŞ 28 13 9 6 42 28 14 48
5.İKAS EYÜPSPOR 29 13 8 8 42 32 10 47
6.RAMS BAŞAKŞEHİR 28 12 6 10 45 38 7 42
7.GÖZTEPE 28 10 9 9 46 36 10 39
8.GAZİANTEP FK 28 11 6 11 37 37 0 39
9.KASIMPAŞA 29 9 12 8 50 53 -3 39
10.ONVO ANTALYASPOR 29 11 6 12 34 53 -19 39
11.TRABZONSPOR 28 9 9 10 45 36 9 36
12.TÜMOSAN KONYASPOR 29 9 7 13 34 41 -7 34
13.ÇAYKUR RİZESPOR 28 10 4 14 35 47 -12 34
14.SİPAY BODRUM FK 29 9 6 14 23 33 -10 33
15.BELLONA KAYSERİSPOR 28 8 9 11 34 46 -12 33
16.NET GLOBAL SİVASSPOR 29 8 7 14 39 47 -8 31
17.CORENDON ALANYASPOR 29 8 7 14 32 43 -11 31
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 28 4 7 17 29 52 -23 19
19.ADANA DEMİRSPOR 28 2 4 22 26 67 -41 -2
NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.

- 31. hafta

Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Nisan Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Nisan Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

13 Nisan Pazar:

16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Gaziantep)

19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

14 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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