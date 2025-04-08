Ali Koç: 'Kadın voleybolda dünyanın en iyi takımlarından birine sahibiz'

İzmir'de düzenlenen AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek üst üste ikinci, toplamda beşinci kez şampiyon olan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, kupayı Başkan Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerine götürdü.Kulübün Yönetim Kurulu Odası'nda gerçekleşen ziyarette oyuncular ile teknik ve idari kadro hazır bulundu.Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nı başarılarından dolayı tebrik ederken, oyuncular da Ali Koç'a kupayı takdim etti.Ali Koç, ziyarette yaptığı konuşmada Sarı-Lacivertli takımı elde edilen başarıdan dolayı tebrik etti. Koç,dedi.Ziyarette, yeni yaşına giren Brezilyalı oyuncu Ana Cristina De Souza için sürpriz doğum günü kutlaması da yapıldı. Ziyaretin sonunda kupayla birlikte fotoğraf çektirildi.