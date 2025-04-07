Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 MEB İOKBS sınavı tarihi

2025 bursluluk başvuru tarihi sona erdi! Peki 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarafından açıklanan 2025 İOKBS sınav tarihi, başvuru detayları ve sınav içeriği hakkında tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 bursluluk sınavı tarihini resmi olarak duyurdu. Buna göre, 2025 bursluluk sınavı, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10:00'da tüm sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınava, ilköğretim 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri katılabilecek. Bursluluk sınavı, öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçerek, başarılı olanlara burs imkanı sunmayı amaçlıyor. Bu nedenle, bursluluk sınavı tarihi, öğrenciler ve veliler için büyük önem taşıyor.

2025 bursluluk başvuru tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 10 Şubat 2025 tarihinde başladı ve 3 Mart 2025 tarihinde sona erdi. Başvurular, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri aracılığıyla online olarak yapıldı. 2025 bursluluk başvuru tarihi içerisinde başvurusunu tamamlayamayan öğrenciler için herhangi bir ek süre tanınmadı. Bu nedenle, 2025 bursluluk başvuru tarihi aralığını kaçırmamak büyük önem taşıyordu.

2025 bursluluk sınavı, 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık sınıfları için toplamda 80 sorudan oluşacak ve sınav süresi 100 dakika olacak. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için ise soru sayısı ve sınav süresi farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak bursluluk sınavı, öğrencilerin temel derslerdeki bilgi düzeylerini ölçmeyi hedefliyor. Sınavda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler gibi derslerden sorular yer alıyor.

2025 bursluluk sınavı sonuçları, MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan "www.meb.gov.tr" üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanması, burs almaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi açısından kritik bir aşama.