Newcastle, deplasmanda rahat kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Newcastle United, deplasmanda konuk olduğu Leicester City'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Newcastle, deplasmanda rahat kazandı!
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07 Nisan 2025 23:55
Son güncelleme 08 Nisan 2025 00:34
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Newcastle United, deplasmanda Leicester City'ye konuk oldu.

King Power'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Newcastle, 3-0 kazandı.

Karşılaşmada Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Harvey Barnes ve 2 ve 11. dakikalarda Jacob Murphy getirdi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Newcastle, puanını 53'e yükseltti ve 1 maç eksikle 5. sırada yer aldı. Leicester City ise üst üste 8. mağlubiyetini alarak 17 puan ile 19. sırada yer aldı.

Leicester, İngiltere'de lig tarihinde üst üste 8 iç saha maçını gol atmadan kaybeden ilk takım oldu.

Ligde gelecek hafta Newcastle, sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Leicester City ise Brighton'a konuk olacak.
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