💔Leicester, İngiltere'de lig tarihinde üst üste 8 iç saha maçını gol atmadan kaybeden ilk takım oldu.



❌3-0 Wolverhampton

❌2-0 Man. City

❌2-0 C. Palace

❌2-0 Fulham

❌2-0 Arsenal

❌4-0 Brentford

❌3-0 Man. United

❌3-0 Newcastle pic.twitter.com/y5P5WrhNE4



— Sporx (@sporx) April 7, 2025

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Newcastle United, deplasmanda Leicester City'ye konuk oldu.King Power'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Newcastle, 3-0 kazandı.Karşılaşmada Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Harvey Barnes ve 2 ve 11. dakikalarda Jacob Murphy getirdi.Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Newcastle, puanını 53'e yükseltti ve 1 maç eksikle 5. sırada yer aldı. Leicester City ise üst üste 8. mağlubiyetini alarak 17 puan ile 19. sırada yer aldı.Leicester, İngiltere'de lig tarihinde üst üste 8 iç saha maçını gol atmadan kaybeden ilk takım oldu.Ligde gelecek hafta Newcastle, sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Leicester City ise Brighton'a konuk olacak.