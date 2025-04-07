11 Nisan BİM Aktüel Ürünleri Kataloğu İndirimleri 2025

11 Nisan BİM aktüel ürünleri kataloğu 2025'te genellikle evinizin temel ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ürün yer alıyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sunulması bekleniyor.

BİM, 11 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bebek ürünlerinden teknolojiye, elektronik mutfak aletlerinden bahçe bakım ürünlerine kadar onlarca farklı kategoride yüzlerce ürün cazip fiyatlarla BİM mağazalarında yerini alacak. Beyaz eşya, cep telefonu ve diğer dikkat çeken indirimler için işte 11 Nisan 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu detayları...

11 Nisan BİM aktüel ürünleri kataloğu indirimleri 2025 teknoloji meraklılarını sevindirecek fırsatlar sunuyor. Bu hafta BİM raflarında yerini alacak teknoloji ürünlerinden bazıları ve fiyatları şu şekilde:

11 Nisan BİM aktüel ürünleri kataloğu indirimleri 2025 elektronik mutfak ürünleri ve ev eşyaları kategorisinde de dikkat çekici indirimler sunuyor. İşte bazı öne çıkan ürünler:



Kumtel Ankastre Set 9.250 TL



Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL



Keysmart Blender Set 1.290 TL



Kumtel Set Üstü Ocak 2.690 TL



Katlanabilir E-Bike 39.990 TL



Robot Süpürge 11.990 TL



Fakir Halı & Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL



PiranTech Buharlı Temizleme Makinesi 4.290 TL



Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL