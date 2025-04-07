Haber Tarihi: 07 Nisan 2025 16:22 - Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 16:22

11 Nisan BİM Aktüel Ürünleri Kataloğu İndirimleri 2025

11 Nisan BİM aktüel ürünleri kataloğu 2025 için geri sayım başladı! Türkiye'nin en çok tercih edilen perakende zincirlerinden biri olan BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden cazip indirimlerle dolu bir aktüel ürünler kataloğu hazırlıyor. İşte 11 Nisan 2025 BİM aktüel ürünleri kataloğu

11 Nisan BİM Aktüel Ürünleri Kataloğu İndirimleri 2025
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11 Nisan BİM aktüel ürünleri kataloğu 2025'te genellikle evinizin temel ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ürün yer alıyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sunulması bekleniyor.

11 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU 2025

BİM, 11 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bebek ürünlerinden teknolojiye, elektronik mutfak aletlerinden bahçe bakım ürünlerine kadar onlarca farklı kategoride yüzlerce ürün cazip fiyatlarla BİM mağazalarında yerini alacak. Beyaz eşya, cep telefonu ve diğer dikkat çeken indirimler için işte 11 Nisan 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu detayları...

11 Nisan BİM aktüel ürünleri kataloğu indirimleri 2025 teknoloji meraklılarını sevindirecek fırsatlar sunuyor. Bu hafta BİM raflarında yerini alacak teknoloji ürünlerinden bazıları ve fiyatları şu şekilde:

BİM 11 NİSAN 2025 ELEKTRONİK MUTFAK ÜRÜNLERİ VE EV EŞYALARI İLE MUTFAĞINIZI YENİLEYİN

11 Nisan BİM aktüel ürünleri kataloğu indirimleri 2025 elektronik mutfak ürünleri ve ev eşyaları kategorisinde de dikkat çekici indirimler sunuyor. İşte bazı öne çıkan ürünler:

Kumtel Ankastre Set 9.250 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL

Keysmart Blender Set 1.290 TL

Kumtel Set Üstü Ocak 2.690 TL

Katlanabilir E-Bike 39.990 TL

Robot Süpürge 11.990 TL

Fakir Halı & Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL

PiranTech Buharlı Temizleme Makinesi 4.290 TL

Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 NİSAN 2025  

11 Nisan BİM aktüel ürünleri kataloğu indirimleri 2025 sadece yukarıda sayılanlarla sınırlı değil. BİM mağazalarında bu hafta ayrıca şu ürünler de indirimde olacak:

Saç Kurutma Makinesi 699 TL

Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL

Şarjlı Diş Fırçası 649 TL

Ayak Bakım Seti 299 TL

Tecno Spark Cep Telefonu 6.495 TL

Polosmart Powerbank 349 TL

Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL

Göz Altı Masaj Seti 149 TL

Altus 43" LED TV 7.995 TL

Altus 32" LED TV 5.595 TL

Kablosuz Speaker 299 TL

Işıklı Tripot 249 TL

Araç Şarjı 159 TL

Rattan Koltuk 299 TL

Nibras Koltuk 299 TL

Zeugma Rattan Masa 1.099 TL

Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları 499 TL

Çocuk Açılır Koltuk 1.099 TL

Oyun Çadırı 329 TL

Yazı Tahtası 129 TL

Otobana 129 TL

Tekli Oyun Hamuru 19,50 TL

Büyük Boy Valiz 879 TL

Orta Boy Valiz 759 TL

Küçük Boy Valiz 689 TL

Namaz Elbisesi 229 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 359 TL

Penye Yastık Kılıfı 74 TL

Kaydırmaz Tabanlık 55 TL

Tül Perde 139 TL

Fermuarlı Sütyen Filesi 39,50 TL

Mutfak Bezi 2'li 59,50 TL

Esnek Saplı Mop 249 TL

Yedek Bezli Mendilli Mop 259 TL

Hazneli Temizlik Fırçası 149 TL

Toz Alma Aparatı 69 TL

Yedek Mop Çeşitleri 35 TL

Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL

Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 129 TL

Yedekli Wc Kağıtlık ve Banyo Seti 549 TL

Pedallı Çöp Kovası 209 TL

Tekli Ayakkabı Rampası 21,50 TL

Deterjan / Tablet Kutusu 89 TL

Mini Ütü Masası 259 TL

Kapaklı Sürahi 129 TL

Çift Renkli Desenli Bardak 3'lü 119 TL

Odin Renkli Çerezlik 3'lü 129 TL

Paşabahçe Meşrubat Bardağı 6'lı 239 TL

Paşabahçe Su Bardağı 6'lı 229 TL

Cam Balık Şekilli Salata Kasesi 89 TL

Cam Ayaklı Latte Bardağı 3'lü 129 TL

Cam Kupa Seti 6'lı 119 TL

Emaye Tava/Sahan Seti 499 TL

Emaye Baharatlık 3'lü 599 TL

Emaye Sunum Tepsisi 159 TL

Melamin Ekmeklik 69 TL

Ahşap Ayaklı Şeffaf Sunumluk / Organize 209 TL

Saklama Seti 4'lü 35 TL
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