11 Nisan BİM Aktüel Ürünleri Kataloğu İndirimleri 2025

11 Nisan BİM aktüel ürünleri kataloğu 2025'te genellikle evinizin temel ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ürün yer alıyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sunulması bekleniyor.
11 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU 2025
BİM, 11 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bebek ürünlerinden teknolojiye, elektronik mutfak aletlerinden bahçe bakım ürünlerine kadar onlarca farklı kategoride yüzlerce ürün cazip fiyatlarla BİM mağazalarında yerini alacak. Beyaz eşya, cep telefonu ve diğer dikkat çeken indirimler için işte 11 Nisan 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu detayları...
11 Nisan BİM aktüel ürünleri kataloğu indirimleri 2025 teknoloji meraklılarını sevindirecek fırsatlar sunuyor. Bu hafta BİM raflarında yerini alacak teknoloji ürünlerinden bazıları ve fiyatları şu şekilde:
BİM 11 NİSAN 2025 ELEKTRONİK MUTFAK ÜRÜNLERİ VE EV EŞYALARI İLE MUTFAĞINIZI YENİLEYİN
11 Nisan BİM aktüel ürünleri kataloğu indirimleri 2025 elektronik mutfak ürünleri ve ev eşyaları kategorisinde de dikkat çekici indirimler sunuyor. İşte bazı öne çıkan ürünler:
Kumtel Ankastre Set 9.250 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL
Keysmart Blender Set 1.290 TL
Kumtel Set Üstü Ocak 2.690 TL
Katlanabilir E-Bike 39.990 TL
Robot Süpürge 11.990 TL
Fakir Halı & Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL
PiranTech Buharlı Temizleme Makinesi 4.290 TL
Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 NİSAN 2025
11 Nisan BİM aktüel ürünleri kataloğu indirimleri 2025 sadece yukarıda sayılanlarla sınırlı değil. BİM mağazalarında bu hafta ayrıca şu ürünler de indirimde olacak:
Saç Kurutma Makinesi 699 TL
Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL
Şarjlı Diş Fırçası 649 TL
Ayak Bakım Seti 299 TL
Tecno Spark Cep Telefonu 6.495 TL
Polosmart Powerbank 349 TL
Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL
Göz Altı Masaj Seti 149 TL
Altus 43" LED TV 7.995 TL
Altus 32" LED TV 5.595 TL
Kablosuz Speaker 299 TL
Işıklı Tripot 249 TL
Araç Şarjı 159 TL
Rattan Koltuk 299 TL
Nibras Koltuk 299 TL
Zeugma Rattan Masa 1.099 TL
Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları 499 TL
Çocuk Açılır Koltuk 1.099 TL
Oyun Çadırı 329 TL
Yazı Tahtası 129 TL
Otobana 129 TL
Tekli Oyun Hamuru 19,50 TL
Büyük Boy Valiz 879 TL
Orta Boy Valiz 759 TL
Küçük Boy Valiz 689 TL
Namaz Elbisesi 229 TL
Termo İzolasyonlu Çanta 359 TL
Penye Yastık Kılıfı 74 TL
Kaydırmaz Tabanlık 55 TL
Tül Perde 139 TL
Fermuarlı Sütyen Filesi 39,50 TL
Mutfak Bezi 2'li 59,50 TL
Esnek Saplı Mop 249 TL
Yedek Bezli Mendilli Mop 259 TL
Hazneli Temizlik Fırçası 149 TL
Toz Alma Aparatı 69 TL
Yedek Mop Çeşitleri 35 TL
Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL
Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 129 TL
Yedekli Wc Kağıtlık ve Banyo Seti 549 TL
Pedallı Çöp Kovası 209 TL
Tekli Ayakkabı Rampası 21,50 TL
Deterjan / Tablet Kutusu 89 TL
Mini Ütü Masası 259 TL
Kapaklı Sürahi 129 TL
Çift Renkli Desenli Bardak 3'lü 119 TL
Odin Renkli Çerezlik 3'lü 129 TL
Paşabahçe Meşrubat Bardağı 6'lı 239 TL
Paşabahçe Su Bardağı 6'lı 229 TL
Cam Balık Şekilli Salata Kasesi 89 TL
Cam Ayaklı Latte Bardağı 3'lü 129 TL
Cam Kupa Seti 6'lı 119 TL
Emaye Tava/Sahan Seti 499 TL
Emaye Baharatlık 3'lü 599 TL
Emaye Sunum Tepsisi 159 TL
Melamin Ekmeklik 69 TL
Ahşap Ayaklı Şeffaf Sunumluk / Organize 209 TL
Saklama Seti 4'lü 35 TL
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