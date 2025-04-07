Aytaç Kara: 'Atsak 3-0, 4-0 olabilirdi'

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-Beyazlılar'a beraberliği getiren gol, 90. dakikada penaltıdan geldi.



Maçın ardından Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.



"3-0, 4-0 OLABİLİRDİ"



Mücadeleyi değerlendiren Aytaç Kara, "Bugün burada 2 puan bıraktığımızı düşünüyorum. Birçok pozisyonu değerlendiremedik. Atsak belki 3-0, 4-0 olabilirdi. Çok üzgünüz. Bunu telafi etmek için mücadelemize devam edeceğiz." dedi.



"GEÇEN SENE DİREKTEN DÖNDÜK"



"Kasımpaşa Avrupa'ya" tezahüratları ile ilgili konuşan Kara, "Bence hem Kasımpaşa'ya hem bizim oyuncu ekibimize yakışacağını düşünüyorum ki geçen sene direkten döndük diyebilirim yani. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



"BURAK HOCA ÇOK ÇALIŞKAN"



Hocası Burak Yılmaz ile ilgili de konuşan 32 yaşındaki futbolcu, "Burak Hoca çok çalışkan, oyuncularıyla bire bir çok ilgilenen, futbol bilgisi zaten tartışılmaz, bize çok yardımcı oluyor. Disiplin, taktik olarak da çok bilgili. Bunu da tüm oyunculara aktarıyor." sözlerini sarf etti.



