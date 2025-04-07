23 Nisan resmi tatil mi? (2025 resmi tatil takvimi)

23 Nisan tarihinin resmi tatil olup olmadığı vatandaşların gündem maddeleri arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, öğrenciler ve kamu kurumlarında çalışan kişiler, "23 Nisan resmi tatil mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu yılın başında yayımlanan 2025 yılı resmi tatil takvimi sonrasında, tatil tarihleri belli oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, 2024 yılı resmi tatil takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, 2025 yılı resmi tatil takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.

Buna göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Takvime göre, 23 Nisan'da 1 gün resmi tatil uygulanacak ve okullar, kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. 23 Nisan, Cumhuriyetimizin temelini oluşturan önemli bir gündür. Çünkü ilk "Büyük Millet Meclisi", 1920 yılında, bugün açıldı. Günün çok anlamlı, başka bir özelliği daha vardır: Ulusal egemenlik bayramı olarak kutlanan bugün, Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir.