Haber Tarihi: 07 Nisan 2025 13:42 - Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 13:42

23 Nisan resmi tatil mi? (2025 resmi tatil takvimi)

23 Nisan resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken resmi tatil araştırmaları hız kazandı. Öğrenciler ve velileri 23 Nisan'da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 tatil takvimine göre 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı belli oldu. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? Okullar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tatil mi, yarım gün mü olacak? İşte 2025 resmi tatil günleri.

23 Nisan resmi tatil mi? (2025 resmi tatil takvimi)
Abone Ol
23 Nisan tarihinin resmi tatil olup olmadığı vatandaşların gündem maddeleri arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, öğrenciler ve kamu kurumlarında çalışan kişiler, "23 Nisan resmi tatil mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu yılın başında yayımlanan 2025 yılı resmi tatil takvimi sonrasında, tatil tarihleri belli oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, 2024 yılı resmi tatil takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, 2025 yılı resmi tatil takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.

Buna göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Takvime göre, 23 Nisan'da 1 gün resmi tatil uygulanacak ve okullar, kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

23 NİSAN'IN ANLAM VE ÖNEMİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. 23 Nisan, Cumhuriyetimizin temelini oluşturan önemli bir gündür. Çünkü ilk "Büyük Millet Meclisi", 1920 yılında, bugün açıldı. Günün çok anlamlı, başka bir özelliği daha vardır: Ulusal egemenlik bayramı olarak kutlanan bugün, Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Bitcoin (BTC) Neden Düştü, Düşüyor? 7 Nisan 2025 Gündem Bitcoin (BTC) Neden Düştü, Düşüyor? 7 Nisan 2025
Ağrı'daki kadınların hedefi 1. Lig'e çıkmak Futbol Ağrı'daki kadınların hedefi 1. Lig'e çıkmak
Avrupa'nın 5 büyük liginde ilk şampiyon PSG! Barcelona Avrupa'nın 5 büyük liginde ilk şampiyon PSG!
1.Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu! Spor Toto 1. Lig 1.Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu!
Trabzonspor'dan büyük maçlarda kayıp sezon Trabzonspor Trabzonspor'dan büyük maçlarda kayıp sezon
Sabri Sarıoğlu: 'Görevden alındığım bildirilmedi' Milli Takım Sabri Sarıoğlu: "Görevden alındığım bildirilmedi"
2. Lig'de zirve ve düşme hattı alev alev! TFF 2. Lig 2. Lig'de zirve ve düşme hattı alev alev!
Victor Osimhen kariyer rekoruna gidiyor! Galatasaray Victor Osimhen kariyer rekoruna gidiyor!
Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor! Şampiyonlar Ligi Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Mourinho, Trabzonspor soyunma odasına gitti; özür diledi
2
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları!
3
Lazio'nun hedefi Okan Buruk!
4
Galatasaray'dan Günay Güvenç kararı; önce imza, sonra pazubant
5
Aston Villa, Berke Özer'le ilgileniyor
6
Souness: "Mourinho'dan intikamını alır"
7
Beşiktaş'ta kadro sil baştan

SON HABERLER