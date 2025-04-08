Stoilov: 'Son maçlarda çok şansızız.'

Trendyol Süper Ligin 30. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, son maçlarda büyük bir şanssızlık yaşadıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Stoilov, sonuçtan memnun olmadığını, bugün kazanmayı hak ettiklerini dile getirdi.



Savunmada yaptıkları bir hatadan sonra kalelerinde golü gördüklerini aktaran Stoilov, "Maalesef son maçlarda bu konuda büyük bir şanssızlık yaşıyoruz. Kalemizde gerçekleşen ilk ilk kontra atak golle sonuçlanıyor. Aynı zamanda yine diğer maçlarda olduğu gibi çok fazla pozisyon bulduk fakat çok fazla gol kaçırdık. Buralarda da kesinlikle daha etkili olmamız gerekiyordu. Takımım sonuna kadar kazanmak için mücadele etti ve bu bizim adımıza güzel olan noktaydı." dedi.



Son dakikalarda aradıkları golü bulduklarını vurgulayan Stoilov, "Sonrasında da çok net bir pozisyon yakaladık ama maalesef bize galibiyeti getirecek golü bulamadık. Sonuna kadar mücadele etmemiz güzeldi. Çünkü 3-4 gün önce kupada çok önemli bir mücadele gerçekleştirdik. Zorluk düzeyi yüksek bir maçtı ve orada kazanarak yolumuza ilerledik. Bugün böyle mücadele gücü yüksek bir maçta oyuncularım tekrar son dakikaya kadar mücadele etti." diye konuştu.



Bulgar teknik adam, hem ligde hem kupada sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.



