Borsa neden düşüyor? 7 Nisan 2025 BIST bugün neden düştü?

Borsa İstanbul'da yeni hafta, hem yurt içi hem de küresel gelişmelerin etkisiyle sert bir düşüşle başladı. Son dönemde artan jeopolitik riskler, yükselen faiz beklentileri ve küresel piyasalarda ABD'nin gümrük tarifeleriyle ilgili belirsizlikler, yatırımcıların risk iştahını azaltırken, BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 2,80 değer kaybederek 9.117 puana geriledi.

Paksoy'a göre endekste yaşanan düşüş yalnızca küresel rüzgarların etkisiyle açıklanamaz. 10.700–10.800 seviyelerinden başlayan geri çekilmenin Türkiye'ye özgü piyasa dinamiklerinden beslendiğini belirten Paksoy, bu tür hareketlerin zaman zaman olağan olduğunu ifade etti.

"Tam da globalin ekstra negatif olduğu bir dönemde borsanın daha aşağılarda fiyat bulmamasının sebebi zaten o bölgede ve daha öncesinde yabancı yatırımcının ağırlıklı alım yönünde değil satış yönünde refleks göstermesiydi. Şu an kendi endeksimiz için ekstrem bir yabancı satışının gelmesi için işlerin biraz daha problemli hale gelmesi gerekiyor globalde."

Stratejiste göre, Borsa İstanbul'un daha sert şekilde gerilemesi için yalnızca içeride değil, dışarıda da daha derin krizlere ihtiyaç var. Piyasanın yalnızca olumsuzluklardan ibaret olmadığını belirten Paksoy, bazı gelişmelerin borsaya moral verebileceğini vurguladı. Özellikle petrol fiyatlarındaki gerileme ve Türkiye'nin dış ilişkilerinde yumuşama ihtimali olumlu başlıklar arasında öne çıkıyor:

"Petrol fiyatlarının aşağı gelmesi önemli bir avantaj. Ticaret savaşlarının bize getireceği bölgesel ekstra dinamikler Avrupa ile olan potansiyel yakınlaşma ve ABD-Türkiye ilişkileri noktasında piyasanın takibi konusunda da sanıyorum nisan ayı sonlarına doğru netleşeceğiz."

Nisan ayı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'ye yapacağı ziyaretin piyasalar tarafından dikkatle izleneceğini ifade etti.

Teknik analiz cephesinde ise bazı seviye eşikleri dikkatle izleniyor. Paksoy, BIST 100 endeksinin 9.000–9.150 bandında tutunmaya çalıştığını ancak olası aşağı kırılmalarda 8.600 seviyesinin son derece kritik hale geleceğini belirtti:

"Endeksin kendisine geldiğimizde zaten grafikte gösteriyor 9.000–9.150'ler önemli bir ara bölge. Şimdi bu ara bölgede tutunuyoruz ama bu ara bölgenin altında kırmamamız gereken 8.600'ler var. Yukarıda ise 9.400–9.850 bandı direnç alanı."

Borsa İstanbul'daki sert düşüş, ilk bakışta paniğe yol açabilecek türden olsa da, uzmanlar bu tepkilerin yersiz olduğunu savunuyor. Stratejist Cüneyt Paksoy'un değerlendirmelerine göre, mevcut geri çekilme hem iç dinamikler hem de küresel gelişmelerin etkisiyle sınırlı bir düzeltme niteliğinde.

Bu bağlamda yaşanan geri çekilmenin panik değil, sağduyu ile karşılanması gerektiği yatırımcıların da teknik seviyeleri ve küresel haber akışını birlikte değerlendirerek karar vermesi gerektiği vurgulanıyor.

Piyasalarda düşüş eğilimi tüm sektörleri etkilerken, özellikle bankacılık hisselerinde yaşanan kayıplar dikkat çekti. Bankacılık endeksi açılışta yüzde 3,61 değer kaybederek en çok gerileyen sektör oldu. Holding endeksi de yüzde 2,80'lik düşüşle piyasadaki olumsuz havaya eşlik etti.

AA'da yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz hafta son işlem gününde de satış baskısının etkili olduğu Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi yüzde 1,10 oranında değer kaybederek haftayı 9.379,83 puandan tamamlamıştı.