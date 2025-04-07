Anadolu Efes'ten farklı galibiyet!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'de 24. haftasının kapanış maçında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı konuk etti.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi 97-72 kazandı.
Anadolu Efes bu sonuçla ligde 18. galibiyetini elde ederken, TOFAŞ ise 8. kez mağlup oldu.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Mehmet Serdar Ünal
Anadolu Efes: Nwora 25, Thompson 9, Dozier 7, Ercan Osmani 8, Oturu 13, Bryant, Rıdvan Öncel 7, Smits 7, Doğuş Özdemiroğlu 12, Erkan Yılmaz 3, Willis 6, Burak Can Yıldızlı
TOFAŞ: Reed 6, Perez 6, Yiğitcan Saybir 6, Obrien 12, Bankston 7, Özgür Cengiz 2, Trifunovic 13, Tolga Geçim 10, Berk Demir 10, Ali Taşkın
1. Periyot: 28-14
Devre: 48-36
3. Periyot: 81-53
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi 97-72 kazandı.
Anadolu Efes bu sonuçla ligde 18. galibiyetini elde ederken, TOFAŞ ise 8. kez mağlup oldu.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Mehmet Serdar Ünal
Anadolu Efes: Nwora 25, Thompson 9, Dozier 7, Ercan Osmani 8, Oturu 13, Bryant, Rıdvan Öncel 7, Smits 7, Doğuş Özdemiroğlu 12, Erkan Yılmaz 3, Willis 6, Burak Can Yıldızlı
TOFAŞ: Reed 6, Perez 6, Yiğitcan Saybir 6, Obrien 12, Bankston 7, Özgür Cengiz 2, Trifunovic 13, Tolga Geçim 10, Berk Demir 10, Ali Taşkın
1. Periyot: 28-14
Devre: 48-36
3. Periyot: 81-53