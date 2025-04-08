Fatih Tekke'den maç sonu mesaj: 'Kafanızı kaldırın'

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu.
Maçın ardından oyuncularıyla konuşan Fatih Tekke, "İlk yarı çok iyi oynadık, planladıklarımızı, çalıştıklarımızı sahaya birebir yansıttık. İkinci yarıda ise ilk 15 dakika skoru tutabilsek, farklı bir senaryo olurdu. Bunu size söyledim.
Olmadı. Erken gol yedik ama bu kadar dağılmamalıydık. Takılıp kalamayız. Bu maçı hemen unutacağız. Kafanızı kaldırın, önümüze bakmak zorundayız. Hep birlikte telafi edeceğiz." sözlerini söyledi.
Maçın ardından oyuncularıyla konuşan Fatih Tekke, "İlk yarı çok iyi oynadık, planladıklarımızı, çalıştıklarımızı sahaya birebir yansıttık. İkinci yarıda ise ilk 15 dakika skoru tutabilsek, farklı bir senaryo olurdu. Bunu size söyledim.
Olmadı. Erken gol yedik ama bu kadar dağılmamalıydık. Takılıp kalamayız. Bu maçı hemen unutacağız. Kafanızı kaldırın, önümüze bakmak zorundayız. Hep birlikte telafi edeceğiz." sözlerini söyledi.