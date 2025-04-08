Mourinho zamanı geldi: 'Şampiyonluk mayısta kazanılır'

Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark 3 puana düştü, son 8 maç öncesi heyecan kat sayısı zirve yaptı.
Oysa sadece bir ay önceki durum bundan çok farklıydı.
28. haftada 14 Mart Cuma günü Aslan evinde Antalyaspor'u 4-0 mağlup etmiş, takipçisi Fenerbahçe 16 Mart'ta evinde Samsunspor'la 0-0 berabere kalarak, bir maç eksiğiyle 9 puan geride kalmıştı.
Futbol kamuoyunda olduğu kadar, Fenerbahçe camiasında da birçok isim, farkın kapanmayacağını söylüyordu.
KUPADAKİ YENİLGİYE RAĞMEN
Ancak eleştirilerin odağındaki Jose Mourinho ve öğrencileri, kupadaki Galatasaray hayal kırıklığına rağmen ligde Bodrum ve Trabzon'u, 4'er golle devirdi.
Bu süreçte 3 maça çıkıp sadece derbide Beşiktaş'a 2-1 yenilen, BAY haftasını da atlatan Galatasaray'la maçlar 6 Nisan'da 28'de eşitlendi, puan farkı 3'e düştü.
Sarı-Lacivertliler, Temmuz 2024'te, "Transfer döneminde şampiyon olunmaz. Şampiyonluk nisan-mayıs aylarında kazanılır" diyen Mourinho'nun işaret ettiği son 8 haftada mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.
FENERBAHÇE'YE NE LAZIM?
Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin tek hedefi son düzlükte 8'de 8 yapmak.
Ancak 3 puan geride olan, ikili averajı da rakibine kaptıran Sarı-Lacivertlilerin kaderi kendi elinde değil.
Kanarya'nın 8'de 8 yapması durumunda dahi şampiyon olabilmesi için Galatasaray'ın en az 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşaması gerekiyor.
CİMBOM'UN GÖZÜ 4'TE 4'TE
Bir ay önceki farkı koruyamasa da şampiyonluk yolunda hala büyük avantaja sahip Galatasaray, gözünü kalan 8 maçın ilk 4'üne çevirdi.
Teknik Direktör Okan Buruk, BAY haftası sonrası oynanacak Samsunspor maçıyla başlayacak süreçte 4'te 4 yapılması halinde şampiyonluğu büyük ölçüde garantileyeceklerine inanıyor.
(Kaynak: Nefes gazetesi)
Oysa sadece bir ay önceki durum bundan çok farklıydı.
28. haftada 14 Mart Cuma günü Aslan evinde Antalyaspor'u 4-0 mağlup etmiş, takipçisi Fenerbahçe 16 Mart'ta evinde Samsunspor'la 0-0 berabere kalarak, bir maç eksiğiyle 9 puan geride kalmıştı.
Futbol kamuoyunda olduğu kadar, Fenerbahçe camiasında da birçok isim, farkın kapanmayacağını söylüyordu.
KUPADAKİ YENİLGİYE RAĞMEN
Ancak eleştirilerin odağındaki Jose Mourinho ve öğrencileri, kupadaki Galatasaray hayal kırıklığına rağmen ligde Bodrum ve Trabzon'u, 4'er golle devirdi.
Bu süreçte 3 maça çıkıp sadece derbide Beşiktaş'a 2-1 yenilen, BAY haftasını da atlatan Galatasaray'la maçlar 6 Nisan'da 28'de eşitlendi, puan farkı 3'e düştü.
Sarı-Lacivertliler, Temmuz 2024'te, "Transfer döneminde şampiyon olunmaz. Şampiyonluk nisan-mayıs aylarında kazanılır" diyen Mourinho'nun işaret ettiği son 8 haftada mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.
FENERBAHÇE'YE NE LAZIM?
Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin tek hedefi son düzlükte 8'de 8 yapmak.
Ancak 3 puan geride olan, ikili averajı da rakibine kaptıran Sarı-Lacivertlilerin kaderi kendi elinde değil.
Kanarya'nın 8'de 8 yapması durumunda dahi şampiyon olabilmesi için Galatasaray'ın en az 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşaması gerekiyor.
CİMBOM'UN GÖZÜ 4'TE 4'TE
Bir ay önceki farkı koruyamasa da şampiyonluk yolunda hala büyük avantaja sahip Galatasaray, gözünü kalan 8 maçın ilk 4'üne çevirdi.
Teknik Direktör Okan Buruk, BAY haftası sonrası oynanacak Samsunspor maçıyla başlayacak süreçte 4'te 4 yapılması halinde şampiyonluğu büyük ölçüde garantileyeceklerine inanıyor.
(Kaynak: Nefes gazetesi)