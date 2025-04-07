Napoli'den şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Napoli, deplasmanda Bologna ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Napoli, lider Inter ile arasında puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Napoli'den şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2025 23:54
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Napoli, deplasmanda Bologna ile karşılaştı. 


Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Napoli'nin golünü 18. dakikada Andre Zambo Anguissa kaydetti.

Bologna'ya beraberliği getiren gol ise 64. dakikada Dan Ndoye'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Napoli, lider Inter ile arasında puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçırdı (fark 3 puan) ve 65 puanla 2. sırada yer aldı.

5 maçlık galibiyet serisi son bulan Bologna ise 57 puanla 4. sırada konumlandı.

Serie A'da bir sonraki hafta Napoli, Empoli'yi konuk edecek. Bologna ise deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery