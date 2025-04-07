Kasımpaşa: 'Çok üzgünüz'

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Beşiktaş maçının ardından konuştu.



Serhat Sütlü, "Öncelikle çok üzgünüz. 2 puanı bıraktığımız bir maç oldu. Soyunma odasında da oyuncularımız üzgün ve kızgın kaçırdıkları pozisyonlar için." dedi.



Sütlü, "Pozisyonları da bulduk planladığımız gibi ama üç direk arasından top girmeyince rakibin isteği ve direnci de artıyor. Olmayınca olmuyor. Bizim için üzücü bir maç sonu oldu. İyi oyun da oynasan kötü oyun da oynasan her şey 3 puana bağlanıyor neticede." sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISI



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sütlü, "Bütün planlarımızı 11'e 11'de galibiyet üstüne yapmıştık. Beşiktaş'a karşı planlarımızı yerine getirdik ama 10 kişi kalan rakibe karşı oyunu daha çok tutma ve pozisyonları değerlendirmede zayıf kaldık." dedi.



Galibiyete ulaşamadıkları için üzgün olduklarını aktaran Sütlü, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Eksik de kalsa büyük bir takıma karşı oynuyorsunuz. Paulista'nın arkasına attığımız toplarla sonuçlara da gittik. Pozisyonlar bulduk, atamayınca rakibin direncini arttırıyorsunuz. Maçın sonlarına doğru karambole dönen bir oyununun sonucunda 2 puan bıraktık." ifadelerini kullandı.



