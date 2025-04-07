Beşiktaş'ta penaltı beklentisi

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu.
10 kişi kalan ve 1-0 yenik durumda olan Beşiktaş, ilk yarının bitimine saniyeler kala, 45+3. dakikada penaltı bekledi.
Siyah-Beyazlılar'da Ciro Immobile sağ çaprazdan ceza alanına girdiği anda soluna çektiği top, hemen yanındaki Opoku'nun eline çarptı. Bu pozisyonda Beşiktaş penaltı bekledi ancak oyun devam etti.
10 kişi kalan ve 1-0 yenik durumda olan Beşiktaş, ilk yarının bitimine saniyeler kala, 45+3. dakikada penaltı bekledi.
Siyah-Beyazlılar'da Ciro Immobile sağ çaprazdan ceza alanına girdiği anda soluna çektiği top, hemen yanındaki Opoku'nun eline çarptı. Bu pozisyonda Beşiktaş penaltı bekledi ancak oyun devam etti.