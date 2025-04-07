Beşiktaş'ta penaltı beklentisi

Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, ilk yarının bitimine saniyeler kala 45+3. dakikada penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta penaltı beklentisi
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07 Nisan 2025 20:58
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu. 

10 kişi kalan ve 1-0 yenik durumda olan Beşiktaş, ilk yarının bitimine saniyeler kala, 45+3. dakikada penaltı bekledi. 

Siyah-Beyazlılar'da Ciro Immobile sağ çaprazdan ceza alanına girdiği anda soluna çektiği top, hemen yanındaki Opoku'nun eline çarptı. Bu pozisyonda Beşiktaş penaltı bekledi ancak oyun devam etti. 


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