Bundesliga'da Bayern Münih şampiyon!

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Dortmund'un Leipzig'i 3-2 yenmesinin ardından Bayern Münih üst üste 9. şampiyonluğunu ilan etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bundesliga'da Bayern Münih şampiyon!
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08 Mayıs 2021 18:23
Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Dortmund evinde RB Leipzig ile karşı karşıya geldi ve Signal Iduna Park'ta oynanan maçı Dortmund'un 3-2 kazanmasının ardından Bayern Münih Bundesliga'daki üst üste 9. şampiyonluğuna resmen ulaştı.

Zirvede RB Leipzig ile puan farkını 7 olan Bayern Münih, 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.

BUNDESLIGA ŞAMPİYONLUK SAYILARI

Bayern Münih: 31
Nürnberg: 9
Borussia Dortmund: 8
Schalke 04: 7
Hamburg: 6

BUNDESLIGA PUAN DURUMU

(71) Bayern Münih
(64) RB Leipzig
(60) Wolfsburg
(58) Dortmund
(56) Frankfurt

DORTMUND ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN ATTI

Dortmund 7. dakikada Reus ve 51. dakikada Sancho'nun golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakalarken, RB Leipzig 63. dakikada Klostermann ve 77. dakikada Olmo ile geri dönüş gerçekleştirdi. 87. dakikada bir daha sahneye çıkan Sancho, takımına galibiyeti ve Şampiyonlar Ligi bileti için önemli puanları getirdi.

Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyet serisi yapan Dortmund, 58 puanla ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti. Son 4 haftada 8 puan kaybeden Leipzig ise 64 puanla 2. sırada yer aldı.

Bundesliga'nın 33. haftasında Dortmund deplasmanda Mainz ile karşılaşacakken, RB Leipzig evinde Wolfsburg'u konuk edecek.

WOLFSBURG'UN KALAN MAÇLARI (60 puan)
RB Leipzig (D)
Mainz

DORTMUND'UN KALAN MAÇLARI (58 puan)
Mainz (D)
Leverkusen

FRANKFURT'UN KALAN MAÇLARI (56 puan)
Mainz
Schalke (D)
Freiburg

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