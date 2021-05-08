🏆Bundesliga: 2019/20, 2020/21

🏆DFB Kupası: 2019/20

🏆DFL Süper Kupa: 2020

🏆Şampiyonlar Ligi: 2019/20

🏆UEFA Süper Kupa: 2020

🏆Kulüpler Dünya Kupası 2020



🥇UEFA Yılın Teknik Direktörü: 2019/20



Hansi Flick. Die Meister.💯 pic.twitter.com/grn6WnfWp0



— Sporx (@sporx) May 8, 2021

24 yaşındaki Kingsley Coman, 9 yılda 10 lig şampiyonluğu kazandı. 🔥



🏆 2020/21, Bayern

🏆 2019/20, Bayern

🏆 2018/19, Bayern

🏆 2017/18, Bayern

🏆 2016/17, Bayern

🏆 2015/16, Bayern + Juventus

🏆 2014/15, Juventus

🏆 2013/14, PSG

🏆 2012/13, PSG pic.twitter.com/ri6pp3ehO8



— Sporx (@sporx) May 8, 2021

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Dortmund evinde RB Leipzig ile karşı karşıya geldi ve Signal Iduna Park'ta oynanan maçı Dortmund'un 3-2 kazanmasının ardından Bayern Münih Bundesliga'daki üst üste 9. şampiyonluğuna resmen ulaştı.Zirvede RB Leipzig ile puan farkını 7 olan Bayern Münih, 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.Bayern Münih: 31Nürnberg: 9Borussia Dortmund: 8Schalke 04: 7Hamburg: 6(71) Bayern Münih(64) RB Leipzig(60) Wolfsburg(58) Dortmund(56) FrankfurtDortmund 7. dakikada Reus ve 51. dakikada Sancho'nun golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakalarken, RB Leipzig 63. dakikada Klostermann ve 77. dakikada Olmo ile geri dönüş gerçekleştirdi. 87. dakikada bir daha sahneye çıkan Sancho, takımına galibiyeti ve Şampiyonlar Ligi bileti için önemli puanları getirdi.Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyet serisi yapan Dortmund, 58 puanla ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti. Son 4 haftada 8 puan kaybeden Leipzig ise 64 puanla 2. sırada yer aldı.Bundesliga'nın 33. haftasında Dortmund deplasmanda Mainz ile karşılaşacakken, RB Leipzig evinde Wolfsburg'u konuk edecek.RB Leipzig (D)MainzMainz (D)LeverkusenMainzSchalke (D)Freiburg