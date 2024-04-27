Bülent Uygun'dan Galatasaray - Manaj sorusuna yanıt

🚀Rey Manaj muhteşem gollerine devam ediyor!pic.twitter.com/AOLTxyntkV



— Sporxtv (@sporxtv) April 27, 2024

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Konyaspor'un iyi bir takım olduğunu ve ani ataklarla deplasmanlarda iyi sonuçlar aldığını ifade etti.Rakiplerinin oyun anlayışına göre önlemler almaya çalıştıklarını belirten Uygun, "Belki Konyaspor bizden daha çok hak etti. Pozisyon olarak çok üretemedik, kora kor 90 dakikalık bir mücadele vardı." dedi.Golcü oyuncu Rey Manaj'ın attığı golle Avrupa hayaline bir adım daha yaklaştıklarını aktaran Uygun, "" diye konuştu.Bülent Uygun, Rey Manaj'ın Trabzonspor,'un eski futbolcusu Hami Mandıralı gibi şutlar çektiğini belirterek, "" ifadelerini kullandı.Bülent Uygun, golcü oyuncu Rey Manaj'ın isminin Galatasaray ile anıldığının sorulması üzerine "" şeklinde görüş belirtti.Kaleci Ali Şaşal Vural'ın yerine bu maçta Nikolic'i denediğini aktaran Uygun, Sırp kalecinin performansından memnun kaldığını aktardı.Ali Şaşal Vural'ın yönetimle anlaştığını dile getiren Uygun, "