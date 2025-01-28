Bülent Korkmaz, Antalyaspor'dan Bahadır Öztürk'e talip

Antalyaspor'da sezonun büyük bölümünü sakat geçirmesinin ardından son 3 haftada 2 kez ilk 11'de sahaya çıkan Bahadır Öztürk'ün talibi çıktı.



İlk 18 haftanın büyük bölümünde sakatlığı gerekçesiyle sahaya çıkamayan ve sadece 1 dakika oyunda kalabilen Bahadır Öztürk, son haftalarda formayı kapmasının ardından transfer teklifi almaya başladı.



ESENLER EROKSPOR PEŞİNDE



Alex de Souza'nın son maçı olan Trabzonspor mücadelesi ve Emre Belözoğlu'nun Antalya'daki ilk sınavı olan Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan 29 yaşındaki stoperi, eski hocası Bülent Korkmaz istiyor. 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'da göreve getirilen deneyimli çalıştırıcı, Bahadır Öztürk için olumlu rapor verdiği ve kadrosunda görmek istediği öğrenildi.



SICAK BAKMIYOR



Hali hazırda transfer engeli bulunan Antalyaspor'un kadrosundan oyuncu kaybetmek istemediği ve transfere izin verme olasılığının da düşük olduğu gelen haberler arasında yer aldı. Özellikle savunma anlamında sorunları bulunan Kırmızı-Beyazlıların sezonun ikinci yarısına kadrosunu koruyarak devam etmek istiyor.



1.5 SEZON BERABER ÇALIŞTILAR



Bülent Korkmaz ile Bahadır Öztürk, daha önce 1.5 yıl Antalyaspor'da birlikte görev aldılar. Korkmaz'ın Temmuz 2018-Kasım 2019 tarihleri arasında görev aldığı dönemde birlikte ter döken Bahadır Öztürk, hocasından 24 kez forma aldı. Süper Lig'de 12, Türkiye Kupası'nda da 6 kez sahaya çıkan Bahadır Öztürk, 1 kez asist yaparak skor katkısı vermişti.



