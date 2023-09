Indiana Pacers guardı Buddy Hield'ın kontrat görüşmelerinin durması sonrası takas opsiyonlarına açık olduğu, fakat hiçbir takımla henüz bir anlaşmaya varılmadığı bildirildi.



Hield ve Pacers, yakın zamanda The Athletic'ten Shams Charania'nın açıkladığı üzere sözleşme uzatma görüşmelerinde zorluk yaşanmasının ardından, muhtemel takas senaryolarıyla ilgili görüşmelere başlamışlardı.



Pacers, geçtiğimiz haftalarda Hield'a kontratını uzatmayı teklif etmiş olsa da, gelen teklifin Hield'ın beklentilerini pek karşılamadığı iddia edilmişti.



Hield'ın artık başka bir takıma takas olma fikrine sıcak baktığı ve yeni fırsatları keşfetme konusunda ise oldukça istekli olduğu kaydedildi.



Ancak The Athletic'e göre şu an itibariyle başka hiçbir takımla devam eden aktif ve kayda değer bir müzakere olmadığından ötürü, Pacers'ın muhtemel bir takas işlemini sonuçlandırma konusunda acele etmediği de söylenenler arasında.