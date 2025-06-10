09 Haziran
Kazakistan-Kuzey Makedonya
0-1
09 Haziran
Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti
5-1
09 Haziran
Faroe Adaları-Cebelitarık
2-1
09 Haziran
Belçika-Galler
4-3
09 Haziran
İtalya-Moldova
2-0
09 Haziran
Estonya-Norveç
0-1
09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
0-4
09 Haziran
Karadağ-Ermenistan
2-2

Beşiktaş'ın yeni gündemi: Noah Okafor

Beşiktaş, bu sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren Noah Okafor'u transfer etmek için girişimlere başladı.

calendar 10 Haziran 2025 08:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın yeni gündemi: Noah Okafor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş, gelecek sezon kadro çalışmaları kapsamında sol kanat transferi için hareketli günler geçiriyor.

Beşiktaş, son olarak geride kalan sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren, bonservisi ise Milan'da bulunan Noah Okafor için girişimlere başladı.

Siyah-beyazlı ekibin, İtalyan ekibiyle görüşmeler yürüttüğü ve İsviçreli oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı kaydedildi. Milan ise 2023 yazında 15.5 milyon Euro'ya Salzburg'dan transfer ettiği 25 yaşındaki futbolcusunu bonservisiyle göndermek istiyor.

OKAFOR, FLAMENGO'NUN GÜNDEMİNDE

Kiralık seçeneğinin ise 2. planda olduğu aktarıldı. Ayrıca Brezilya'dan Flamengo'nun da Okafor'u gündemine aldığı öğrenildi. Beşiktaş, Milan'ı opsiyonlu kiralamaya ikna etmeye çalışıyor. Geçen sezon 21 maçta forma giyen Okafor, 595 dakika sahada kalırken 1 gol, 2 asist kaydetti. İtalya serüveni pek parlak geçmeyen deneyimli isim, Basel ve Salzburg formalarıyla en iyi dönemlerini yaşadı.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.