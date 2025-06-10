Beşiktaş'ın yeni gündemi: Noah Okafor

Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş, gelecek sezon kadro çalışmaları kapsamında sol kanat transferi için hareketli günler geçiriyor.
Beşiktaş, son olarak geride kalan sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren, bonservisi ise Milan'da bulunan Noah Okafor için girişimlere başladı.
Siyah-beyazlı ekibin, İtalyan ekibiyle görüşmeler yürüttüğü ve İsviçreli oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı kaydedildi. Milan ise 2023 yazında 15.5 milyon Euro'ya Salzburg'dan transfer ettiği 25 yaşındaki futbolcusunu bonservisiyle göndermek istiyor.
OKAFOR, FLAMENGO'NUN GÜNDEMİNDE
Kiralık seçeneğinin ise 2. planda olduğu aktarıldı. Ayrıca Brezilya'dan Flamengo'nun da Okafor'u gündemine aldığı öğrenildi. Beşiktaş, Milan'ı opsiyonlu kiralamaya ikna etmeye çalışıyor. Geçen sezon 21 maçta forma giyen Okafor, 595 dakika sahada kalırken 1 gol, 2 asist kaydetti. İtalya serüveni pek parlak geçmeyen deneyimli isim, Basel ve Salzburg formalarıyla en iyi dönemlerini yaşadı.
Beşiktaş, son olarak geride kalan sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren, bonservisi ise Milan'da bulunan Noah Okafor için girişimlere başladı.
Siyah-beyazlı ekibin, İtalyan ekibiyle görüşmeler yürüttüğü ve İsviçreli oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı kaydedildi. Milan ise 2023 yazında 15.5 milyon Euro'ya Salzburg'dan transfer ettiği 25 yaşındaki futbolcusunu bonservisiyle göndermek istiyor.
OKAFOR, FLAMENGO'NUN GÜNDEMİNDE
Kiralık seçeneğinin ise 2. planda olduğu aktarıldı. Ayrıca Brezilya'dan Flamengo'nun da Okafor'u gündemine aldığı öğrenildi. Beşiktaş, Milan'ı opsiyonlu kiralamaya ikna etmeye çalışıyor. Geçen sezon 21 maçta forma giyen Okafor, 595 dakika sahada kalırken 1 gol, 2 asist kaydetti. İtalya serüveni pek parlak geçmeyen deneyimli isim, Basel ve Salzburg formalarıyla en iyi dönemlerini yaşadı.
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