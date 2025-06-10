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Jasikevicius: "Bu oyun, final için yeterli değil"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 mağlup ederek, finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 10 Haziran 2025 00:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jasikevicius: 'Bu oyun, final için yeterli değil'
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 mağlup ederek, finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius, "Tabii ki bu eşleşmede galibiyetler almak önemliydi. Belki de maça 14-0 başlamak işimizi zorlaştırdı. Çünkü bu bizi biraz sakinleştirdi, uyuttu. Daha sonra maçın ilerleyen bölümünde (fark 3'e inince) iyi bir cevap verdik, geri geldik. Bu seriyi 3-0 bitirmek çok önemliydi. Çünkü fiziksel ve mental olarak takımımızın dinlenmesi gerekiyor ve aynı zamanda finale hazırlanmamız lazım. Açık konuşmak gerekirse bu oyunun finale yeterli olacağını düşünmüyorum." dedi.


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