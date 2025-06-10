Jasikevicius: 'Bu oyun, final için yeterli değil'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 mağlup ederek, finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.
Başantrenör Sarunas Jasikevicius, "Tabii ki bu eşleşmede galibiyetler almak önemliydi. Belki de maça 14-0 başlamak işimizi zorlaştırdı. Çünkü bu bizi biraz sakinleştirdi, uyuttu. Daha sonra maçın ilerleyen bölümünde (fark 3'e inince) iyi bir cevap verdik, geri geldik. Bu seriyi 3-0 bitirmek çok önemliydi. Çünkü fiziksel ve mental olarak takımımızın dinlenmesi gerekiyor ve aynı zamanda finale hazırlanmamız lazım. Açık konuşmak gerekirse bu oyunun finale yeterli olacağını düşünmüyorum." dedi.
Başantrenör Sarunas Jasikevicius, "Tabii ki bu eşleşmede galibiyetler almak önemliydi. Belki de maça 14-0 başlamak işimizi zorlaştırdı. Çünkü bu bizi biraz sakinleştirdi, uyuttu. Daha sonra maçın ilerleyen bölümünde (fark 3'e inince) iyi bir cevap verdik, geri geldik. Bu seriyi 3-0 bitirmek çok önemliydi. Çünkü fiziksel ve mental olarak takımımızın dinlenmesi gerekiyor ve aynı zamanda finale hazırlanmamız lazım. Açık konuşmak gerekirse bu oyunun finale yeterli olacağını düşünmüyorum." dedi.
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