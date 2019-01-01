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Bucks sahibi Lasry yanıtladı: 'Giannis gidecek mi, kalacak mı?'

Milwaukee Bucks'ın sahibi Marc Lasry, Giannis Antetokounmpo'nun Bucks ile olan mevcut durumu ve geleceği hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks'ın sahibi Marc Lasry, Giannis Antetokounmpo'nun Bucks ile olan mevcut durumu ve geleceği hakkında konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Bucks'ın Miami Heat tarafından Doğu Konferansı playoff yarı final serisinden elenmesinin ardından, Giannis'in Bucks ile geleceği üzerine dedikodular hararetlenmeye başlamıştı.

Televizyon muhabiri Dave Briggs ile konuşan Lasry, bu konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Milwaukee'den ayrılacağını sanmıyorum, Giannis'in, bizim doğru şeyi yaptığımıza dair rahat hissetmesi adına elimizden gelen her şeyi yaptık. Ona 80 milyon dolar daha verebiliriz, ancak Giannis'in parayla motive olan biri olduğunu düşünmüyorum. İnsanlarla arasındaki rahatlık seviyesine göre motive olan biri ve yönetim grubuyla, takımla ve koçla arasında halihazırda böyle bir ilişki var. Bence kalma şansı oldukça yüksek."

Giannis, son playoff karşılaşması sonrasındaki basın konferansında, bir takas talebinde bulunmayacağını söylemiş ve takımıyla geri dönüp daha iyiye gitme sözü vermişti.


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