"Bucks, Heat'e elenirse, Giannis onlara gidebilir" iddiası!

Bir NBA yöneticisinin, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, Bucks'ın playofflarda Miami Heat'e yenilmesi durumunda, kendileri ile sözleşme imzalayabileceğini düşündüğü bildirildi.



Giannis, önümüzdeki yaz serbest oyuncu dönemine girecek en büyük oyuncu olarak görülüyor ve nereye gidebileceğine dair spekülasyonlar şimdiden yerini almış durumda.



The Athletic'dan Sam Amick, Giannis'in yeteneklerini, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 2010'da yaptığı gibi, Miami'nin Bucks'ı bu yılki playofflardan elemesi halinde South Beach'e taşıyabileceğini bildirdi:



"Daha önce de adı geçen ön ofis yöneticisine, Miami bu işi bitirip Bucks için böyle bir hasara yol açarsa, Antetokounmpo'nun hangi takımda yer alabileceğini sordum, o da 'Heat' cevabını verdi."



Amick, Giannis'in iddialara göre "sadece normal sezona özgü bir takımda" olmaktan bıktığını ve erken bir playoff çıkışının, bu durumu sadece güçlendireceğini söyledi.



MIAMI'NİN UZUN SÜREDİR PLANI BUYDU



Miami'nin yıllardır Antetokounmpo'ya göz diktiği biliniyordu. Şubat ayında, ismi bilinmeyen bir genel menajer, Heavy.com'a Heat'in Giannis'i Miami'yi düşünmeye ikna olması için hamleler yaptığını açıklamıştı:



"Yaptıkları her şey, onlarla alakalı herhangi bir görüşme, 'Bu durum 2021'i nasıl etkiler?' ile başlıyor. Jimmy Butler ve koç Erik Spoelstra ve Pat Riley ile iyi bir adım atabilmek istiyorlar, onlar için önemli olan bu. Ve bu da Giannis ile başlıyor."



Miami bunu, Giannis'e muhtemel olarak maksimum sözleşme kontratı verebilmek için maaş boşluğunu tutarak yapıyor. Sadece Butler ve 2019 ikinci tur seçimi KZ Okpala, 2020-21 sezonu sonrasındaki garantili sözleşmelerle yer alarak, Miami'ye bol bol yer açıyor.



