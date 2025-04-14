Milwaukee Bucks'ın, Philadelphia 76ers'ın genel menajeri Elton Brand'i basketbol operasyonları departmanında önemli bir görev için değerlendirmeye aldığı bildirildi.



NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson'ın haberine göre Bucks yönetimi, Brand'i organizasyona katma fikri üzerinde iç görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak bu görüşmeler henüz başlangıç aşamasında ve resmi bir teklif yapılmış değil.



Durumu yakından takip eden bir kaynak, "Elton'ın ismi masada. Tecrübesine, oyunculuk geçmişine ve Philadelphia'daki yöneticilik performansına duyulan saygı büyük. Henüz somut bir gelişme yok ama gündemde yer alıyor," ifadelerini kullandı.



2018'den bu yana 76ers yönetiminde yer alan Elton Brand, kadro dönüşümleri ve yıldız takasları sürecinde kilit rol oynamış bir isim. Jimmy Butler ve Tobias Harris gibi isimlerin takıma katıldığı dönemde önemli kararların altına imza atan Brand, halen ligin saygı duyulan yöneticilerinden biri olarak görülüyor.



Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard etrafında yeniden yapılandırılan Bucks, erken playoff elenmeleri ve sezon ortasında yapılan koç değişikliğiyle birlikte önümüzdeki yaz dönemi öncesinde yönetimsel hamleler yapmak zorunda. Bu doğrultuda Brand'in katılımı, kısa vadeli başarı kadar uzun vadeli yapılanma açısından da değerli olabilir.



Brand, 2016 yılında parkelere veda ettikten sonra yöneticilik kariyerine hızla yükselerek G League'deki 76ers iştiraki takımının ardından A takımın genel menajerliğine kadar geldi. Sahadaki tecrübesiyle yöneticilik becerilerini harmanlayan Brand'in adı, bu yönüyle NBA'deki yeni nesil yönetici profiline örnek teşkil ediyor.



