Milwaukee Bucks, yıldız oyun kurucusu Damian Lillard'ı serbest bırakma kararı aldı.ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, Bucks yönetimi Lillard'ın kalan 113 milyon dolarlık kontratını yayma (stretch) yöntemiyle hesaplayarak serbest bırakacak ve bu hamleyle serbest oyuncu pazarındaki uzun oyuncukadrosuna katacak.Söz konusukontrat,olarak hesaplanacak. ESPN'den Bobby Marks'a göre bu, NBA tarihinde bugüne kadar yapılmış en büyük "waive and stretch" (serbest bırak ve kontratı yay) işlemi olarak kayda geçti.Ancak bu karar, takımın yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun tepkisini çekti. İçeriden gelen bilgilere göre Giannis, Lillard'ın gönderilmesinden memnun değil.Öte yandan The Athletic'ten Sam Amick'in haberine göre, Lillard bu durumdan oldukçaZira bu gelişme, finansal detayları fazla düşünmeden şampiyonluk hedefi olan bir takıma katılma fırsatını ona sunuyor. Dokuz kez All-Star seçilen Lillard'ın serbest kalmasının ardından birçok takım kendisiyle iletişime geçti. Ancak yıldız oyuncunun, bir takımla sözleşme imzalayıp rehabilitasyon sürecini kulüp bünyesinde mi geçireceği yoksa 2025-26 sezonunu tamamen mi pas geçeceği henüz netleşmedi.Lillard, 2025 NBA Playoff'larının ilk turunda Indiana Pacers'a karşı oynanan serideBucks, Lillard'ı 2023 yazında Portland Trail Blazers ve Phoenix Suns ile yapılan üç takımlı büyük takasla kadrosuna katmıştı. O takasta Jrue Holiday ve Deandre Ayton gibi isimler de yer almıştı.Temmuz ayındagirecek olan Lillard, geride kalan sezonda 58 maçta 24.9 sayı ve 7.1 asist ortalamaları yakaladı.2012 NBA Draftı'nda altıncı sıradan seçilen Lillard, kariyerinin ilk 11 sezonunu Portland'da geçirmiş ve burada yedi kez All-NBA seçilerek kulüp tarihine geçmişti.