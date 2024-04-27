Bucaspor 1928, Afyon deplasmanında

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 1461 Trabzon ve Esenler Erokspor maçlarını kaybedip şampiyonluk ve direkt grup finaline kalacak ikincilik şansını yitiren Bucaspor 1928 28 Nisan Pazar günü Afyonspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Zafer Stadı'nda Burak Taşkınsoy'un yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Bucaspor 1928'de geçen hafta kırmızı kart gören Sadi, Afyon deplasmanında görev alamayacak. Sıralamada 69 puanla 3'üncü basamakta bulunan sarı-lacivertliler Play-Off'a saha avantajını alarak girmeyi ise garantiledi.
Zafer Stadı'nda Burak Taşkınsoy'un yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Bucaspor 1928'de geçen hafta kırmızı kart gören Sadi, Afyon deplasmanında görev alamayacak. Sıralamada 69 puanla 3'üncü basamakta bulunan sarı-lacivertliler Play-Off'a saha avantajını alarak girmeyi ise garantiledi.
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