Bryant Dunston: 'Hiç kolay değildi'

Anadolu Efes'in THY EuroLeague'de zafere ulaşmasının ardından Bryant Dunston açıklamalarda bulundu.
Dunston, "Hiç kolay değildi. Hiç kolay değildi. Son birkaç gündür uzun bir zamandı. İnişli çıkışlı bir sezondu ama sonunda kazanan biz olduk." dedi.
35 yaşındaki tecrübeli basketbolcu, ayrıca, "Savunmalar çok iyiydi. Fiziksel ve sert bir maçtı. İki takım da çok şut kaçırdı. İşin bir de bu tarafı vardı." ifadelerini kullandı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Dunston, "Hiç kolay değildi. Hiç kolay değildi. Son birkaç gündür uzun bir zamandı. İnişli çıkışlı bir sezondu ama sonunda kazanan biz olduk." dedi.
35 yaşındaki tecrübeli basketbolcu, ayrıca, "Savunmalar çok iyiydi. Fiziksel ve sert bir maçtı. İki takım da çok şut kaçırdı. İşin bir de bu tarafı vardı." ifadelerini kullandı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ