Bruno Pinheiro Estoril'de kalacağını açıkladı

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Bruno Pinheiro, Estoril'in Famalicao ile oynadığı maçın ardından kendisine sorulan Beşiktaş sorularına İstanbul'a gitmeyeceğini söyleyerek yanıt verdi.
Pinheiro maç sonu açıklamasında şu sözleri kullandı:
"BEN BURADAYIM"
"Fazla konuşmak istemiyorum. Estoril kulübü bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlayacaktır ama konu kapandı. Ben buradayım"
ONAYLAMIYORUM"
"Beşiktaş İkinci Başkanı'nın İstanbul'a gideceğinize yönelik sözlerini onaylıyor musunuz?"
Bruno Pinheiro: "Onaylamıyorum!"
"Bırakılacak bir mesajım yok. Konu kapandı. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum"
Pinheiro maç sonu açıklamasında şu sözleri kullandı:
"BEN BURADAYIM"
"Fazla konuşmak istemiyorum. Estoril kulübü bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlayacaktır ama konu kapandı. Ben buradayım"
ONAYLAMIYORUM"
"Beşiktaş İkinci Başkanı'nın İstanbul'a gideceğinize yönelik sözlerini onaylıyor musunuz?"
Bruno Pinheiro: "Onaylamıyorum!"
"Bırakılacak bir mesajım yok. Konu kapandı. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum"