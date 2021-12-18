Bruno Pinheiro Estoril'de kalacağını açıkladı

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı belirtilen Bruno Pinheiro yaptığı açıklamada takımında kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Bruno Pinheiro Estoril'de kalacağını açıkladı
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18 Aralık 2021 02:46
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Bruno Pinheiro, Estoril'in Famalicao ile oynadığı maçın ardından kendisine sorulan Beşiktaş sorularına İstanbul'a gitmeyeceğini söyleyerek yanıt verdi.

Pinheiro maç sonu açıklamasında şu sözleri kullandı:

"BEN BURADAYIM"

"Fazla konuşmak istemiyorum. Estoril kulübü bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlayacaktır ama konu kapandı. Ben buradayım"

ONAYLAMIYORUM"

"Beşiktaş İkinci Başkanı'nın İstanbul'a gideceğinize yönelik sözlerini onaylıyor musunuz?"

Bruno Pinheiro: "Onaylamıyorum!"

"Bırakılacak bir mesajım yok. Konu kapandı. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum"


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