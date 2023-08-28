Bruno Petkovic, Dinamo Zagreb'de kaldı!

Dinamo Zagreb, Bruno Petkovic ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bruno Petkovic, Dinamo Zagreb'de kaldı!
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28 Ağustos 2023 15:15
Son güncelleme 28 Ağustos 2023 15:16
Adı uzun bir süredir Trabzonspor ile anılan Hırvat santrfor Bruno Petkovic'in geleceği belli oldu. 

Sportske'de yer alan habere göre; Dinamo Zagreb, Bruno Petkovic ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Hırvat ekibinin Petkovic ile yıllık 1.5 milyon euro maaşla el sıkıştığı belirtildi.

Bu durumda Petkovic, Zagreb'in en çok kazanan futbolcusu olmuş olacak. 

 

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