Adı uzun bir süredir Trabzonspor ile anılan Hırvat santrfor Bruno Petkovic'in geleceği belli oldu.
Sportske'de yer alan habere göre; Dinamo Zagreb, Bruno Petkovic ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Hırvat ekibinin Petkovic ile yıllık 1.5 milyon euro maaşla el sıkıştığı belirtildi.
Bu durumda Petkovic, Zagreb'in en çok kazanan futbolcusu olmuş olacak.
Sportske'de yer alan habere göre; Dinamo Zagreb, Bruno Petkovic ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Hırvat ekibinin Petkovic ile yıllık 1.5 milyon euro maaşla el sıkıştığı belirtildi.
Bu durumda Petkovic, Zagreb'in en çok kazanan futbolcusu olmuş olacak.