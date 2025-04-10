Bruno Fernandes için Manchester City iddiası!

Manchester United'ın eski forveti Teddy Sheringham, kulübün durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Sheringham, "Manchester United için duyduğumuz tek şey, neredeyse her üst düzey oyuncunun satılabileceği ve herkesin bir fiyat etiketinin olduğu." ifadelerini kullandı.



"Manchester United zor durumda, kulübün yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Yazın oyuncu almak için paraya ihtiyaçları olacaktır." diyen Sheringham, takımın yıldız ismi Bruno Fernandes için de çarpıcı bir transfer iddiasında bulundu.



Sheringham, yazın Manchester City'den ayrılacak Kevin De Bruyne'nin yerine Pep Guardiola'nın Manchester United'dan Bruno Fernandes'i düşünebileceğini ve Manchester United'ın teklifi kabul edebileceğini öne sürdü. İngiliz futbol adamı, "Eğer Manchester City, 30 yaşındaki Bruno Fernandes için 100 milyon sterlin veya daha fazlasını teklif ederse, Manchester United bunu düşünebilir. Jim Ratcliffe, bu teklife bakıp, "Hadi bu anlaşmayı yapalım" der." dedi.



