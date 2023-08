Britt Assombalonga, Süper Lig'e geri döndü: Antalyaspor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Championship takımlarından Watford'ta oynayan Demokratik Kongolu forvet oyuncu Britt Curtis Assombalonga ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli forvet oyuncu için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlenirken, törene Asbaşkan Aytaç Altay katıldı.



"ISRARLA İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU"



Assombalonga'nın bu sezonki 6'ncı transferleri olduğunu kaydeden Asbaşkan Altay, "Daha önce İngiltere'de uzun yıllar forma giydi. Daha sonra Adana Demirspor'a geldi ve sonra yine İngiltere'ye döndü. Teknik ekibin ısrarla istediği bir oyuncuydu. Hem kendisine hem de Antalyaspor'a hayırlı olsun" dedi.



Stoper ve orta sahaya bir transfer daha yapacaklarını dile getiren Altay, "Assombalonga'nın ardından stoper ve orta sahaya da transfer yapacağız. Sonrasında transfer sezonunu kapatmayı düşünüyoruz. Bu sezon her mevkiye 2 oyuncu olacak şekilde planlama yaptık" diye konuştu.



"SİNAN GÜMÜŞ BİRKAÇ TAKIMLA GÖRÜŞÜYOR"



Kendisine takım bulması istenen Sinan Gümüş'ün birkaç takımla görüştüğünü söyleyen Aytaç Altay, "Sinan Gümüş, Antalyaspor'un futbolcusu, 1 yıllık daha sözleşmesi var. Takımdan ayrılması için görüştük. Menajeriyle birlikte birkaç takımla görüşüyor" dedi.



"HAYAT FARKLI YERLERE GÖTÜREBİLİYOR"



Antalyaspor'da olduğu için mutlu olduğunu belirten Britt Curtis Assombalonga ise "Tanrıya şükürler olsun bu transfer gerçekleşti. Bu sezon takımın her bir parçasıyla savaşacağız. Başarılı olmak için her şeyi yapacağım" dedi.



2 sene önce Antalyaspor'a transferinin olmamasıyla ilgili soruya Assombalonga, "Hayatta her zaman durumlar değişebiliyor. Hayat farklı yerlere götürebiliyor. Farklı kararlar verebiliyorsunuz. Şu an 2023'teyiz ve buradayım" diye konuştu.



İngiltere Championship takımlarından Coventry'e transfer olan Haji Wright ile ilgili gelen soru üzerine Britt Curtis Assombalonga, "Orası zor bir lig. Forvet oyuncuları için kolay olmamıştır. Ona iyi şanslar diliyorum. İyi bir oyuncu. Ne kadar zor olsa da üstesinden gelecektir" dedi. Assombalango, Antalya'nın sevdiği bir şehir olduğunu da sözlerine ekledi.



İmza töreninin ardından Assombalonga, Antalyaspor formasıyla basın mensuplarına poz verdi. (